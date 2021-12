Redaktion 16.12.2021 Lesedauer: 1 Minute

Massenhafte Vertragskündigungen Versicherer Axa will bis vor den BGH ziehen

Urteil im Rechtsstreit um die Axa Unfall-Kombirente: Das Oberlandesgericht Köln will bekanntgeben, ob der Versicherer seine knapp 18.000 Verträge kündigen durfte. Die klagende Verbraucherzentrale dürfte in dem Grundsatzstreit zwar siegen, muss dann aber mit dem Gang in die nächste Instanz rechnen.