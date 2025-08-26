„Deutschland Test“ will per Webmonitoring herausgefunden haben, welche Versicherer die höchste Reputation in der Öffentlichkeit genießen. Doch die Auszeichnungen haben wenig Wert.

Inflation aus dem Hause Servicevalue: Vom Kölner Beratungsunternehmen gibt es derzeit eine Flut von Untersuchungen und Auszeichnungen, die sich auch um die Versicherungswirtschaft drehen. Neueste Auflage ist die Markenuntersuchung „Deutschlands Beste 2025“ in Zusammenarbeit mit „Deutschland Test“, einer Marke des Burda-Verlags. Dabei handelt sich um eine Art Reputations-Ranking.

So funktioniert die Methodik

Die Studie wird laut der Autoren nach der sogenannten Social-Listening-Methode durchgeführt, einem zweistufiges Webmonitoringverfahren. In der ersten Stufe, dem sogenannten Crawling, wurden laut der Autoren mehrere 100 Millionen öffentliche deutsche Internetquellen durchsucht, darunter Nachrichtenportale, Blogs, Foren sowie Social-Media-Plattformen. Inhalte hinter Paywalls oder Logins blieben außen vor.

In der zweiten Stufe, dem Processing, wurden die im gesammelten Daten mithilfe künstlicher Intelligenz ausgewertet und analysiert. Die Ergebnisse basieren demnach auf circa 70 Millionen Nennungen von Unternehmen. Die Datenzuordnung erfolgte in einem auffallend langen Zeitraum von zwei Jahren, vom 1. Juli 2023 bis 30. Juni 2025.

Zur Berechnung der einzelnen Punktwerte wird laut „Deutschland Test“ für jedes Unternehmen beziehungsweise für jede Marke der sogenannte Tonalitätssaldo ermittelt – die Differenz aus positiven und negativen Nennungen anhand von Textfragmenten geteilt durch die Gesamtzahl aller Nennungen. Dieser so gewonnene Tonalitätssaldo wird danach für jede einzelne Branche normiert und zu einem Punktwert verrechnet. Weitere Information dazu gibt es in der Studiendokumentation.

Wie die Auszeichnungen zustande kommen

Das jeweils beste Unternehmen beziehungsweise die jeweils beste Marke erhält hierbei den Höchstwert von 100 Punkten und bildet damit als „Branchensieger“ den Benchmark für alle anderen Unternehmen dieser Branche. Diese werden entsprechend ihrer Bewertung auf der Skala zwischen 100 und 0 Punkten abgetragen. Marken und Unternehmen mit weniger als 20 Nennungen werden von der Punktevergabe ausgeschlossen, so die Autoren.

Die Auszeichnung „Deutschlands Beste“ wird anhand der erreichten Punktzahl im Gesamt-Ranking vergeben. Zur Vergabe wird lediglich mitgeteilt: „Eine Auszeichnung bekommen diejenigen Unternehmen und Marken, die innerhalb ihrer Branche überdurchschnittlich viele Punkte erreichen konnten“, heißt, die über dem Branchendurchschnitt liegen.

Wie bewusst viele „Sieger“ produziert werden

Das führt dazu, dass von 17.600 berücksichtigten Unternehmen dieses Jahr rund 2.000 Unternehmen und Marken aus mehr als 200 Branchen mit dem Prädikat „Deutschlands Beste“ ausgezeichnet werden. Um offensichtlich möglichst viele Unternehmen auszeichnen zu können, werden auch zahlreiche Kategorien innerhalb der Versicherungsbranche abgrenzt, ohne dass die dafür verwandten Kriterien erkennbar wären. So gibt es Auszeichnungen für Versicherungsmakler, Versicherungsvertreter, Finanz- und Anlageberater oder Spezialversicherer.

Die Vorgehensweise von Servicevalue oder „Deutschland Test“ wird immer wieder kritisiert, unter anderem von Verbraucherschützern. Die Bewertungslogik führt statistisch zu einer hohen Zahl von auszuzeichnenden Unternehmen, weil die Punktzahlen nicht eine absolute Leistung ausdrücken, sondern die relative Position innerhalb der Branche.

Dies ist erfahrungsgemäß dem Geschäftsmodell der Untersucher geschuldet, bei dem prämierte Unternehmen Siegel zu Vertriebs- und Marketingzwecken erwerben können. Der Wert der individuellen Auszeichnung für ein Unternehmen ist bei der Vielzahl vermeintlicher Sieger jedoch als fragwürdig einzustufen. Dennoch nutzen viele Unternehmen Siegel in ihrer Markenkommunikation.

Die Top 10 der Versicherer

Ausgezeichnet werden im Deutschland Test in dieser Kategorie nicht weniger als 25 Unternehmen.