Konjunkturprognose Versicherer erwarten Aufschwung nach Corona-Knick

Die Stimmung in den deutschen Versicherungsunternehmen hat sich im Frühjahr erneut verbessert, berichtet aktuell der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Die Chefs der Assekuranz bewerten demnach sowohl die aktuelle Lage als auch die Aussichten für die kommenden Monate deutlich positiver als im Schlussquartal 2020. Das zeigt der aktuelle Ifo-Konjunkturtest für die Versicherungswirtschaft. Der Teilindex zur Geschäftslage stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,3 auf 8,9 Punkte, der für die Geschäftsaussichten legte gar um 6,9 auf 7,8 Punkte zu.

„Die zunehmenden Impferfolge und ersten Corona-Lockerungen schüren den Optimismus in den Unternehmen“, kommentiert Jörg Asmussen die aktuellen Studienergebnisse. Das Ende der Beschränkungen werde den Kundenkontakt erleichtern und das Neugeschäft beflügeln, so der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) weiter. Insgesamt liegen die Ifo-Teilindizes allerdings auch weiterhin noch unter ihrem langfristigen Mittelwert. Deshalb betont Asmussen: „Von Normalität sind wir noch ein Stück entfernt.“

Größte Zuversicht unter Krankenversicherern

In der Detailauswertung der einzelnen Sparten ergebe sich ein gemischtes Stimmungsbild: Am stärksten stieg der Optimismus demnach in der privaten Krankenversicherung. In der Lebensversicherung sei die Lage gespalten: Während die Anbieter die aktuelle Geschäftssituation verhalten einschätzen, haben sich die Aussichten für die kommenden sechs Monate stark verbessert (Indexwert: 15,3 Punkte (plus 5,7). „Die rekordhohen Ersparnisse lassen auf Nachholeffekte in der privaten Altersvorsorge hoffen“, erklärt der GDV-Hauptgeschäftsführer.

>>Vergrößern! Grafik: GDV Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V.

Geschäftslage aktuell und in den nächsten sechs Monaten: Das Geschäftsklima der Versicherungswirtschaft legt weiter zu.

(Quelle: ifo Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e. V.)

Im Vergleich zu den anderen beiden Hauptsparten bleibe die Stimmung in der Schaden- und Unfallversicherung jedoch verhalten. Für die kommenden Monaten erwarten die Unternehmen nämlich weiterhin ein tendenziell schwaches Wachstum. Deutlich eingetrübt habe sich demnach die Stimmung vor allem in der Kfz-Versicherung. Für Asmussen ist auch dies eine Folge der absehbaren Rückkehr zur Normalität: „Nach einem vergleichsweise geringen Schadenaufkommen 2020 dürften die Leistungen in der Kraftfahrtversicherung in diesem Jahr wieder steigen.“