Klassische Online-Werbekanäle verlieren zunehmend an Bedeutung, Mobile first wird zum Standard: Das zeigt der aktuelle Techmonitor Assekuranz 2025 von Heute und Morgen.

Studie von Heute und Morgen Diese Versicherer haben die höchste digitale Sichtbarkeit

Für viele Kunden stellen mobile Apps inzwischen den primären Zugang zu ihren Versicherern dar.

Klassische Online-Werbekanäle verlieren zunehmend an Bedeutung. Das zeigt der aktuelle Techmonitor Assekuranz 2025 des Kölner Marktforschungsinstituts Heute und Morgen. Die Studie untersucht die Entwicklung des digitalen Kundenverhaltens in der Versicherungsbranche und erfasst dabei sämtliche digitale Kontaktpunkte zwischen Versicherern und ihren Kunden.

Allianz führt im Gesamtmarkt, Huk24 bei Kontakten pro Kunde

Mit einem Digital-Touchpoint-Indexwert von 44 erreicht die Allianz die höchste digitale Sichtbarkeit im Gesamtmarkt. Dieser Wert gibt an, wie viel Prozent aller Versicherten in Deutschland in den vergangenen sechs Monaten mindestens einen digitalen Kontakt mit dem jeweiligen Versicherer hatten oder ihn im Internet wahrgenommen haben. Auf den weiteren Plätzen folgen Huk-Coburg (30), Huk24 (27), Ergo (27) und DEVK (18).

Bei der Anzahl digitaler Kontakte pro Kunde liegt die Huk24 mit einem Indexwert von 150 deutlich vorn. Im Schnitt hatte jeder Kunde in den vergangenen sechs Monaten 1,5 digitale Kontakte zum Versicherer. Dahinter rangieren Huk-Coburg (124), Cosmos Direkt (114), Allianz (104) und Signal Iduna (103). Der Branchendurchschnitt beträgt 78 Indexpunkte und ist seit 2019 um 21 Punkte gestiegen.

Die Studie belegt einen positiven Zusammenhang zwischen digitaler Kontaktfrequenz und Kundenzufriedenheit. Huk24 verbindet ihre Spitzenposition mit überdurchschnittlicher Kundenzufriedenheit. Auch Cosmos Direkt, LVM und Württembergische punkten mit überdurchschnittlichen Bewertungen ihrer digitalen Services.

Mobile first wird zum Standard

40 Prozent der Versicherungskunden besuchen die Websites der Versicherer mittlerweile über ihr Smartphone. Zugleich steigt die Nutzung von Kundenportal-Apps weiter an. Für viele Kunden stellen mobile Apps inzwischen den primären Zugang zu ihren Versicherern dar.

Klassische digitale Kanäle verlieren hingegen an Reichweite: Nur noch 35 Prozent der Versicherten hatten innerhalb der letzten sechs Monate Kontakt zur Homepage eines Versicherers – 2020 waren es noch 44 Prozent. Auch Banken-Homepages bei Versicherungsangelegenheiten verzeichnen einen Rückgang um 9 Prozentpunkte auf aktuell 10 Prozent. Ratgeberseiten wie Finanztest verloren 8 Prozentpunkte auf 10 Prozent.

Stabil zeigt sich die Nutzung von Vergleichsrechnern mit 38 Prozent, wobei in neun von zehn Fällen Check24 konsultiert wurde – ein Plus von 12 Prozentpunkten gegenüber 2020.

Chatbots nur mit menschlichem Backup akzeptiert

Künstliche Intelligenz ist bei Versicherungskunden angekommen, kann aber menschliche Beratung nicht ersetzen. Nur 14 Prozent würden gerne mit einem generativen, KI-basierten Chatbot einer Versicherung kommunizieren. 64 Prozent fordern explizit die Möglichkeit, jederzeit zu einem menschlichen Gesprächspartner wechseln zu können.

„Chatbots sind ein sinnvolles Element, wenn sie schnelle Orientierung bieten und Beratung nicht ersetzen, sondern unterstützen“, erklärt Axel Stempel, Geschäftsführer bei Heute und Morgen. „Der Bot sollte vorqualifizieren – lösen muss häufig der Mensch.“

Die bisherigen Erfahrungen zeigen: Chatbots funktionieren bei klar standardisierbaren Vorgängen wie Schadenstatus oder Dokumentenabruf. Bei komplexeren Anliegen verliert die Kommunikation mit Bots hingegen schnell an Akzeptanz.

Bildquelle: Heute und Morgen

Digitale Werbung und Insuretechs verlieren

Die digitale Werbewahrnehmung sinkt weiter. Online-Banner verloren seit 2020 8 Prozentpunkte an Sichtbarkeit, Newsletter sogar 14 Prozentpunkte. Werbeclips vor Online-Videos wurden von 11 Prozent der Versicherten wahrgenommen.

Kleinere Werbeformate wie Social-Media-Videos oder Podcast-Werbung können den Rückgang klassischer Digitalkanäle bisher nicht kompensieren. 2025 hat bereits fast jeder zehnte Versicherte (9 Prozent) ChatGPT gezielt zu Versicherungsthemen befragt.

Nachdem die Bekanntheit von Insuretechs wie Clark, Ottonova oder Friday bis 2021 kontinuierlich gestiegen war, sind die Bekanntheitswerte dieser Anbieter nun rückläufig. Das Zurückfahren der großen Werbespendings zeigt Wirkung. Clark bleibt allerdings im Influencer-Marketing in Social-Media-Kanälen die auffälligste Versicherer-Marke.

Generationsunterschiede wachsen

Die unter 30-Jährigen kommunizieren mit Versicherern mittlerweile fast ausschließlich mobil. Fast jeder Vierte (23 Prozent) hatte bereits direkten Kontakt über WhatsApp oder andere Messenger. Dennoch ist es 61 Prozent dieser Altersgruppe wichtig, einen persönlichen Ansprechpartner zu haben – der höchste Zustimmungswert neben der Altersgruppe 50+.

„Mobile Convenience gewinnt immer stärker an Bedeutung. Gleichzeitig bleiben persönliche Ansprechpartner unverzichtbar – hybride Kommunikation prägt die Kundenerwartungen“, so Stempel.

Der Techmonitor Assekuranz 2025 enthält Zeitreihenvergleiche für die Jahre 2019 bis 2025 und umfasst detaillierte Profile für 24 Versicherungsgesellschaften. Die komplette Studie kann über Heute und Morgen bezogen werden.