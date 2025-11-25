Nach Zielke Reserach und Morgen & Morgen hat auch Franke & Bornberg die Nachhaltigkeitsleistungen der Versicherer untersucht. Die Ergebnisse weisen nur geringe Schnittmengen auf.

Aktuellen Ratings belegen insgesamt eine Weiterentwicklung bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung bei Deutschlands Versicherern. Bei den unternehmensbezogenen Ergebnissen gehen die Untersuchungsergebnisse aber auseinander.

Ähnliche Methodik, andere Ergebnisse: Neben Morgen & Morgen hat auch das Analysehaus Franke und Bornberg (F&B) dieser Tage eine Untersuchung zur Nachhaltigkeits-Performance in Deutschland tätiger Versicherer veröffentlicht. Der „Nachhaltigkeits-Score 2025“ basiert auf den aktuellen Nachhaltigkeitsberichten der Versicherer sowie ergänzenden Produktanalysen. Diese sollen die Nachhaltigkeit der Versicherungstarife in die Gesamtbewertung der Unternehmen einbeziehen.

Laut der Autoren wurde die Methodik an die Entwicklungen der EU-Richtlinien CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) und ESRS (European Sustainability Reporting Standards) angepasst. Michael Franke, Geschäftsführer von Franke und Bornberg, sagt: „Der Nachhaltigkeits-Score zeigt, wo Versicherer dokumentiert vorankommen - und wo noch Lücken sind. Entscheidend ist für uns die belegte Umsetzung in Strategie, Betrieb und Produktangebot.“

Viele Lücken in der Berichterstattung

Mit der neuen Berichtswelt nach CSRD und ESRS wachse die Struktur der Nachhaltigkeitsberichterstattung, nicht jedoch automatisch die Substanz. Die Analysen von Franke und Bornberg zeigten große Unterschiede und inhaltliche Lücken: Themen, die in der Wesentlichkeitsanalyse für ein Unternehmen nicht als „wesentlich“ gelten, erschienen häufig gar nicht, wodurch die Vergleichbarkeit erschwert werde. Berichte über CO₂-Emissionen lieferten oft Zahlen ohne ausreichenden Kontext, während Aspekte wie Biodiversität oder Kreislaufwirtschaft unterrepräsentiert blieben, so die Autoren.

Die Methodik

Vor diesem Hintergrund hat F&B nach eigener Aussage die eigene Bewertungssystematik um „sinnvolle“ ESRS-Standards und Angabepflichten erweitert. Mit der Aktualisierung stünden unter anderem konkrete Maßnahmen zur Ressourcenschonung, der Fortschritt der Treibhausgasreduktion oder die Verwaltung des Immobilienportfolios stärker im Fokus. Auch Kriterien wie die Freistellung von Mitarbeitern für gesellschaftliches Engagement oder Maßnahmen zur Förderung der Nachhaltigkeitskompetenz in der eigenen Belegschaft erweiterten die Bewertung.

Der Nachhaltigkeits-Score betrachtet sechs Fokusthemen und stützt sich auf dokumentierte Daten aus der offiziellen Nachhaltigkeitsberichterstattung sowie der Nachhaltigkeitsqualität der angebotenen Produkte. Für die aktuelle Bewertung werden über 250 Einzelkriterien in den folgenden sechs Fokusthemen ausgewertet:

Ressourcenmanagement

Arbeitgeberverantwortung

Gesellschaftliches Engagement

Nachhaltiges Investment

Wandel & Innovation

Nachhaltige Produkte

Zur konkreten Ergebnisberechnung geben die Autoren lediglich an, dass mittels Benchmark-Verfahren ein Nachhaltigkeits-Score als Prozentwert für einen Versicherer ermittelt wird und die Performance in den definierten Fokusthemen mit dem Marktdurchschnitt verglichen werden. Die Werte werden für 48 Versicherungskonzerne ermittelt, wobei hinter einem Konzern oft mehrere Versicherungsunternehmen stehen.

Die Ergebnisse

An der Spitze des Rankings, das F&B als solches aber nicht veröffentlicht, steht die Generali mit 81 Prozent, gefolgt von der Zurich Gruppe Deutschland und der Allianz mit 78 Prozent, Barmenia-Gothaer (76 Prozent) und Signal Iduna (70 Prozent).

Insgesamt fallen aber auch viele schwächere Ergebnisse auf. Am Ende der Rangliste stehen die NV Versicherungen (11 Prozent), Ideal (17 Prozent), Mecklenburgische (19 Prozent) Itzehoer (20 Prozent), DEVK (21 Prozent) und Münchener Verein (21 Prozent).

Die einzelnen Bewertungsrichtlinien für den Nachhaltigkeits-Score und die Produktgestaltungen und die Ergebnisse sind hier einsehbar. Bei geänderten Berichtsdaten werden die Ergebnisse laut der Autoren fortlaufend aktualisiert.

Drei Nachhaltigkeits-Studien, viele Abweichungen

Einige von den in der vergangenen Woche in der Untersuchung des Beratungsunternehmens Zielke Research schlecht bewerteten Unternehmen schneiden auch beim F&B-Score unterdurchschnittlich ab. Andere Gesellschaften fehlen in der Untersuchung sogar ganz, wie die Rheinland Versicherung oder der Versicherer im Raum der Kirchen. Insgesamt fallen aber die relativ großen Überschneidungen bei den Ergebnissen der beiden Untersuchungen auf, auch wenn der F&B-Spitzenreiter Generali bei Zielke nur auf Platz 21 landet.

Dagegen fällt die aktuelle Untersuchung von Morgen & Morgen (M&M) völlig aus dem Rahmen, bei der praktisch nur gute Ergebnisse herauskommen. 11 von 15 Top-Bewertungen mit fünf Sternen von M&M fallen auf Unternehmen, die bei F&B nur einen Nachhaltigkeits-Score von unter 50 Prozent erreichen. Als Schnittmenge aus den Spitzengruppen der beiden ESG-Untersuchungen der bekannten Ratingagenturen ergeben sich lediglich Allianz und Barmenia Gothaer. Auch bei Zielke landen diese beiden Konzerne relativ weit vorne.

Auch wenn bei M&M die Unternehmen fehlen, die noch keine Berichterstattung nach den EU-Nachhaltigkeitsanforderungen vornehmen, bleibt unklar, warum Zahl und Auswahl der betrachteten Unternehmen in allen drei Untersuchungen so stark voneinander abweichen. Bei M&M werden gerade einmal 30 Gesellschaften berücksichtigt, während es bei Zielke 50 in Deutschland tätigen Versicherer sind, von denen laut der Autoren auch nur zehn noch keine Nachhaltigkeitsberichterstattung nach EU-Vorgaben vornehmen.