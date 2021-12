Insurtech für Makler Versicherer One heißt jetzt Wefox Insurance

One Insurance mit Hauptsitz im liechtensteinischen Vaduz firmiert ab sofort als Wefox Insurance. Für bestehende Partner, Berater und Kunden entstünden dadurch keine Veränderungen: Sämtliche Verträge und Zugänge bleiben nach Unternehmensangaben bestehen.

Ausschließlich der Markenauftritt und der Name würden an die Dachmarke der Wefox-Gruppe angeglichen. Dadurch werde eine klare und konsequente Markenidentität gewährleistet. Wefox Insurance will auch zukünftig am Vertrieb über Berater festhalten.

Die von Oliver Lang geführte Wefox-Gruppe unterstützt seine exklusiven Vertriebspartner mit digitalen Tools und Versicherungsprodukten. Das senke die Kosten im Vertrieb, verbesser die Beratungsqualität und erhöhe die Kundenzufriedenheit.

Die digitalen Hausrat-, Haftpflicht- und Kfz-Versicherungen von Wefox sind derzeit in Deutschland, Polen und der Schweiz erhältlich. Makler und Endkunden können die Policen innerhalb weniger Minuten komplett papierlos abschließen.