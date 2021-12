Redaktion 21.12.2021 Lesedauer: 1 Minute

Für 2022 Versicherer rechnen mit bis zu 3 Prozent Beitragsplus

Die deutsche Versicherungswirtschaft rechnet über alle Sparten hinweg mit steigenden Einnahmen, so der Branchenverband GDV. In der Lebensversicherung hält der Verband ein Beitragsplus von 1 bis 2 Prozent für realistisch, in der Schaden-/Unfallversicherung erwartet er sogar ein Wachstum von 3 Prozent.