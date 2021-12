Branchenumfrage Versicherer sehen Klimawandel als Investment-Risiko

Die diesjährige UN-Klimakonferenz in Glasgow hat den Klimawandel wieder zum Top-Thema in den Medien gemacht. Auch in der Versicherungsbranche sind die Sorgen um die Zukunft unseres Planeten derzeit präsent wie nie. 95 Prozent der Versicherer sehen den Klimawandel als Risiko für ihre Investments an.