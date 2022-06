Die Bayerische mit neuem Service Versicherer startet Infoportal zu Immobilienpreisen

Die Bayerische stellt ihren Endkunden und Beratern einen weiteren Zusatz-Service kostenfrei zur Verfügung: Das neue Online-Tool zur Immobilienbewertung ermittelt in wenigen Minuten die entsprechende Wertspanne. Das vollständige Dossier erhalten die Nutzer direkt per E-Mail zugeschickt. Somit erhielten sie kurzfristig relevante Informationen für einen geplanten Kauf oder Verkauf einer Immobilie, eine Finanzierung oder den Umbau einer Wohnimmobilie. Und Hauseigentümer könnten in Echtzeit ihre eigenen vier Wände bewerten lassen.

Der Rechner gebe einen ersten Hinweis zum aktuellen Marktwert. „Aus Käufersicht hilft dies einzuschätzen, ob der Kaufpreis des potenziellen Objekts angemessen ist und aus Verkäufersicht kann eine erste Einschätzung rund um den aktuellen Marktwert eingeholt werden“, sagt Martin Gräfer. „Aber auch für die Vermögensübersicht, zur Ermittlung des Versicherungsbedarfs oder beim wichtigen Thema Erben und Schenken ist das Tool eine Bereicherung für Eigentumsbesitzer“, so das Vorstandsmitglied der Bayerischen weiter.

Zudem könne das neue Tool ein wichtiges Werkzeug für die ganzheitliche Kundenbetreuung sein. „Wenn der Fokus auf die Bereiche Finanzierung und Vermögensaufstellung gesetzt wird, ist die Bewertung der Immobilie in diesem Prozess unerlässlich“, betont Gräfer. „Neben der Möglichkeit, dass unsere Berater schnell und effizient auf den Bedarf der Kunden eingehen können, haben auch die Kunden die Möglichkeit mit Hilfe des Tools einen Kauf oder Verkauf bestmöglich und strategisch zu beurteilen.“