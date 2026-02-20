Eine Studie hat eine eklatante Wahrnehmungslücke zwischen Versicherern und Vermittlern aufgedeckt: Die Versicherer überschätzen die Qualität ihrer Maklerbetreuung massiv.

Die Onlinebefragung der Versicherungsforen Leipzig hat ergeben, dass Versicherer die Qualität ihrer Maklerbetreuung viel besser einschätzen als die Makler und Mehrfachvermittler selbst.

Versicherer und Makler leben offenbar in verschiedenen Welten – zumindest wenn es um die Bewertung von Prozess- und Betreuungsqualität geht. Das zeigt die aktuelle Studie „Maklermarkt der Zukunft“ der Versicherungsforen Leipzig.

Allerdings ist die Datenbasis überschaubar: An der Onlinebefragung nahmen insgesamt nur 130 Marktteilnehmer teil, darunter Versicherer (44 Prozent), Makler (43 Prozent) und Mehrfachagenten (14 Prozent). Die Ergebnisse liefern damit zwar Hinweise auf Stimmungslagen in der Branche, sind aber nur eingeschränkt repräsentativ.

Versicherer geben sich Bestnoten – Makler widersprechen

Im Bereich Tarifierung, Angebot und Antrag bewerten 75 Prozent der Versicherer ihre eigene Leistung als „gut“ bis „ausgezeichnet“ – 11 Prozent sogar als „ausgezeichnet“. Bei den Vermittlern kommt diese Selbsteinschätzung nicht an: Nur 36 Prozent der Makler und 35 Prozent der Mehrfachagenten vergeben die Prädikate „gut“ oder „sehr gut“. Die Bestnote „ausgezeichnet“ vergibt kein einziger Vermittler.

Noch deutlicher klafft die Wahrnehmungslücke bei der Betreuungsqualität: 88 Prozent der Versicherer attestieren sich hier eine gute bis ausgezeichnete Qualität. Makler und Mehrfachagenten hingegen stufen die Betreuung lediglich als mittelmäßig ein.

Auch beim Datenaustausch zeigt sich ein ähnliches Bild.

Ursachenanalyse: Ressourcen versus Kommunikation

Bei der Frage nach den Ursachen für die unzureichende Prozessqualität gehen die Meinungen ebenfalls auseinander. 65 Prozent der Versicherer sehen mangelnde finanzielle und personelle Ressourcen als Haupthindernis. Makler (57 Prozent) und Mehrfachagenten (65 Prozent) hingegen machen vor allem interne Kommunikationsprobleme innerhalb der Versicherungsunternehmen verantwortlich – neben veralteten Technologien und langsamen Entscheidungswegen.

Ende des Vollsortimenters, Fusionsdruck steigt

Vor dem Hintergrund dieser strukturellen Schwächen prognostiziert die Studie einen tiefgreifenden Wandel. „Die Ära der klassischen Vollsortimenter wird enden“, sagt Manuela Wolf, Projektmanagerin Vertrieb der Zukunft bei den Versicherungsforen Leipzig. Kleine und mittlere Versicherer werden sich demnach auf Nischen spezialisieren, technologische Kooperationen eingehen und Teile ihrer Wertschöpfungskette auslagern. Weitere Fusionen seien unausweichlich.

Maklerpools vor Konsolidierungswelle, Strukturvertriebe unter Druck

Auch im Segment der Maklerpools zeichnet sich eine Bereinigung ab. Über 80 Prozent der Befragten rechnen damit, dass kleine Pools vom Markt verschwinden und ihre angebundenen Vermittler zu den Marktführern abwandern.

Mehr als 80 Prozent der befragten Versicherer gehen zudem davon aus, dass sich erfolgreiche Pools durch Zukäufe verstärkt zu Maklergruppen weiterentwickeln werden.

Strukturvertriebe stehen zusätzlich unter Druck: Über 40 Prozent der Vermittler und rund 33 Prozent der Versicherer erwarten eine Personalabwanderung in Richtung Pools. Dass die Transformation von Strukturvertrieben zu Maklergruppen ein flächendeckender Trend wird, glaubt trotz sichtbarer Zukäufe – etwa durch MLP – derzeit keine der befragten Gruppen mehrheitlich.

Einig sind sich Makler und Mehrfachagenten hingegen darin, dass der Maklervertrieb die dominante Vertriebsform der kommenden drei bis fünf Jahre bleibt. Digitalisierung und demografischer Wandel gelten branchenweit als zentrale Herausforderungen, werden aber je nach Akteursgruppe unterschiedlich priorisiert.