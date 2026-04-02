Bei Durchschnittsgehältern rangieren Versicherer und Finanzdienstleister mit Abstand auf Platz 1, so eine Auswertung des Statistischen Bundesamts.

Versicherer und Finanzdienstleister zahlen mit Abstand die höchsten Durchschnittsgehälter. Bei Mediangehältern landet indes eine andere Branche vorne.

Vollzeitbeschäftigte in Deutschland verdienten 2025 im Schnitt 64.441 Euro brutto im Jahr – inklusive Sonderzahlungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Das geht aus der Verdiensterhebung 2025 des Statistischen Bundesamts (Destatis) hervor, die am 1. April 2026 veröffentlicht wurde. Im Vorjahr hatte der Durchschnittsverdienst noch bei 62.235 Euro gelegen.

Der mittlere Bruttojahresverdienst (Median) lag 2025 bei 54.066 Euro – ein Anstieg von 1.907 Euro gegenüber dem Vorjahr. Das bedeutet: Die Hälfte der Vollzeitbeschäftigten verdiente mehr, die andere Hälfte weniger als diesen Betrag.

Spitzenverdiener in der Finanz- und Versicherungsbranche

Beim durchschnittlichen Bruttojahresverdienst (arithmetisches Mittel) führt die Finanz- und Versicherungsbranche das Branchen-Ranking mit 91.678 Euro deutlich an. Es folgen Information und Kommunikation (86.638 Euro) sowie die Energieversorgung (84.487 Euro). Am anderen Ende der Skala befinden sich das Gastgewerbe mit 39.749 Euro und die Land- und Forstwirtschaft einschließlich Fischerei mit 40.425 Euro.

Beim Median-Verdienst ergibt sich eine leicht andere Reihenfolge: Hier liegt die Energieversorgung mit 77.522 Euro an der Spitze, gefolgt von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen mit 76.594 Euro. Die stärkere Spreizung zwischen Median und Durchschnitt in der Finanz- und Versicherungsbranche deutet auf eine breitere Verteilung der Gehälter hin: Wenige Spitzenverdiener – etwa Vorstände, Investmentbanker oder hochspezialisierte Fachkräfte – treiben vermutlich den Durchschnittswert nach oben, ohne den Median nennenswert zu verschieben.

Die fünf Branchen mit den höchsten Durchschnittsgehältern:

Branche Gehalt Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 91 678 Information und Kommunikation 86 638 Energieversorgung 84 487 Erbringung von freiberuflichen, wissen­schaft­lichen und technischen Dienst­leistungen 83 847 Verarbeitendes Gewerbe 67 520

Quelle: Destatis, Stand: April 2026

Spitze und Schlusslicht der Verteilung

Regional zeigen sich weiterhin erhebliche Unterschiede: Der mittlere Bruttojahresverdienst lag 2025 in den östlichen Bundesländern (ohne Berlin) bei 46.013 Euro, in den westlichen Bundesländern bei 55.435 Euro. Der Abstand beträgt damit 9.422 Euro.

Die obersten 10 Prozent der Vollzeitbeschäftigten erzielten 2025 einen Bruttojahresverdienst von mindestens 100.719 Euro. Das oberste Prozent kam auf 219.110 Euro oder mehr. Die untersten 10 Prozent verdienten 33.828 Euro oder weniger.

Methodik

Die Daten stammen aus der Verdiensterhebung 2025 und beziehen sich auf das gesamte Jahr. Berücksichtigt wurden nur Vollzeitbeschäftigte mit mindestens sieben Beschäftigungsmonaten im Berichtsjahr. Steuerpflichtige Sonderzahlungen sind eingerechnet; Bruttoverdienste von Teiljahren wurden auf zwölf Monate hochgerechnet.