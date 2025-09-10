Great Place to Work hat 2 Assekuranz-Arbeitgeber zur besten Wahl für Frauen gekürt. Welche das sind und warum andere Studie zu anderen Ergebnissen kommen.

Great Place to Work hat 25 Unternehmen gekürt, die Frauen besonders gute Rahmenbedingungen bieten: Zwei davon kommen aus der Versicherungsbranche.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben.

Das Forschungs- und Beratungsunternehmen Great Place to Work hat erstmals die „Besten Arbeitgeber für Frauen 2025“ gekürt. Auch zwei Unternehmen aus der Assekuranz haben es in die Top-25-Liste geschafft.

Für die Bewertung nutzte Great Place to Work erstmals den sogenannten „Women Empowerment Index“, der sechs zentrale Qualitäten für das Arbeitserleben von Frauen detailliert misst:

Fürsorge: Aktive Förderung von mentaler Gesundheit und Life-Balance Integrität und Zusammenarbeit mit Führungskräften: Führungskräfte handeln glaubwürdig und wertschätzend Wertschätzung: Gleiche Chancen bei Anerkennung, Entwicklung und Weiterbildung Diversity und Gerechtigkeit: Faire Behandlung unabhängig vom Geschlecht wird gelebt und Beschwerden ernst genommen Innovationsfähigkeit: Mut zur Veränderung wird nicht nur erlaubt, sondern aktiv gefördert Team und Vertrautheit: Eine Kultur, in der sich jede authentisch einbringen und entfalten kann

Die 25 ausgezeichneten Unternehmen liegen in allen sechs Dimensionen deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt.

Unterschiede bei Führungspositionen

Nach den jüngsten Auswertungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) sind deutschlandweit nur 30 Prozent der Führungspositionen mit Frauen besetzt. Bei den von Great Place to Work ausgezeichneten „Besten Arbeitgebern für Frauen“ liegt dieser Anteil bei 50 Prozent. 95 Prozent der befragten Mitarbeiterinnen in den ausgezeichneten Unternehmen stimmen zu, dass sie unabhängig von ihrem Geschlecht fair behandelt werden – im bundesweiten Durchschnitt sind es nur 76 Prozent.

Die Studie basiert auf Befragungen von Mitarbeitenden in über 1.000 Unternehmen mit insgesamt rund 560.000 Beschäftigten. Nur Unternehmen mit gültiger Great Place to Work-Zertifizierung konnten am Wettbewerb teilnehmen.

Allianz setzt auf Chancengleichheit als Erfolgsprinzip

Die Allianz-Gruppe in Deutschland, die laut „Great Place to Work“ bereits zu den besten Assekuranz-Arbeitgebern zählt, überzeugte auch beim neuen Frauen-Ranking. „Eine inklusive, faire und leistungsorientierte Kultur ist nicht nur die Grundlage für Innovation und langfristigen Erfolg – sie ist vor allem Ausdruck unserer Haltung, dass jede und jeder die gleichen Chancen verdient“, erklärt Renate Wagner, Vorstandsmitglied der Allianz.

Techniker Krankenkasse mit klaren Gleichstellungszielen

Auch die Techniker Krankenkasse punktete im Frauen-Ranking mit ihrer systematischen Herangehensweise. „Unsere Gleichstellungsziele sehen vor, den Frauenanteil vor allem in den Bereichen zu erhöhen, in denen Frauen bisher unterrepräsentiert sind, zum Beispiel in der IT und insbesondere in Führungspositionen des mittleren und oberen Managements. Hier zielen wir auf einen Frauenanteil von 40 Prozent ab“, erklärt Mareike Hülskötter, Diversity Managerin der Techniker Krankenkasse.

Um Chancengleichheit zu gewährleisten, nutzt die Krankenkasse standardisierte Auswahlverfahren und achtet auf eine ausgewogene Besetzung der Interviewpartner bei Personalgesprächen: An Auswahlprozessen für Führungskräfte ist immer mindestens eine Frau beteiligt.

Verschiedene Methoden, unterschiedliche Ergebnisse

Die „Great Place to Work“-Studie ist nicht die einzige Arbeitgeberbewertung im Versicherungsmarkt. Verschiedene Institute kommen mit unterschiedlichen Methoden zu teilweise divergierenden Ergebnissen:

Bei der aktuellen Great Place to Work-Studie „Deutschlands beste Arbeitgeber 2025" führten die Allianz, Deutsche Rückversicherung/VöV Rückversicherung, die Bayerische und Volkswohl Bund das Assekuranz-Ranking an. Als beste Krankenkassen wurden die Siemens Betriebskrankenkasse (SBK) und die Techniker Krankenkasse ausgezeichnet.

Das Karriereportal Kununu kam in seinem „Most Wanted Employer 2025“-Ranking zu anderen Ergebnissen: Hier führten Versicherungsmakler – allen voran Büchner Barella – die Branchenliste an, während traditionelle Versicherer weniger gut abschnitten. Allerdings schaffte es kein Versicherungsunternehmen unter die Top-15 im branchenübergreifenden Gesamtranking.

Unterschiedliche Bewertung bei Frauen-Rankings

Besonders interessant ist der Vergleich der beiden Frauen-spezifischen Rankings: Während bei Great Place to Work die Allianz und Techniker Krankenkasse als einzige Assekuranz-Vertreter unter die Top-25 kamen, führte bei der Kununu/Sheconomy-Studie „Top Female Workplace 2025“ LV 1871 das Branchenranking an.

Die methodischen Unterschiede sind erheblich: Great Place to Work nutzt den speziell entwickelten „Women Empowerment Index “und führt systematische Mitarbeiterbefragungen in über 1.000 Unternehmen durch. Kununu hingegen wertet ausschließlich freiwillige Bewertungen aus, die Nutzerinnen auf der Plattform hinterlassen haben. Für das Kununu-Ranking waren mindestens 30 Bewertungen von Mitarbeiterinnen erforderlich, bei Great Place to Work hingegen müssen Unternehmen bereits eine kostenpflichtige Zertifizierung durchlaufen haben.

Diese unterschiedlichen Ansätze erklären, warum verschiedene Unternehmen in den jeweiligen Studien führend sind. Während Great Place to Work auf strukturierte Befragungen setzt und eher zahlungswillige und finanziell gut aufgestellte Unternehmen – das sind meist größere Konzerne – im Blick hat, die sich das Siegel leisten können und wollen, spiegelt Kununu eher die spontane Zufriedenheit derjenigen Mitarbeiterinnen wider, die sich aktiv an Online-Bewertungen beteiligen.