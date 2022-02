PWC-Studie Versicherer wollen mehr Regulierung bei der Cloud

58 Prozent der Versicherer erwarten, dass die Cloud-Nutzung von Versicherern in den nächsten zwei Jahren steigen wird. Das gilt insbesondere für größere Gesellschaften. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie „Cloud Computing in der Versicherungsbranche 2022" der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft Pricewaterhouse Coopers (PWC), bei 90 IT-Entscheider von Versicherungsunternehmen befragt wurden.

Bald über 90 Prozent der Versicherer in der Cloud

Derzeit setzen 61 Prozent der deutschen Versicherer auf Cloud-Lösungen. Weitere 31 Prozent wollen ab dem kommenden Jahr ihre IT-Architektur in Cloud Computing-Umgebungen verlagern. Die größten Probleme bei einem Umzug in die Cloud sehen die IT-Verantwortlichen derzeit in unklaren regulatorischen Anforderungen (47 Prozent) und der Gefahr von Compliance-Verstößen (45 Prozent).

Bislang nutzen Versicherer Cloud-Lösungen hauptsächlich in der Bestandsverwaltung (55 Prozent), im Kunden-Management (Customer Relationship Management, CRM) und im Schaden-Leistungsmanagement (je 42 Prozent). Aus Sicht der Befragten lohnt sich die Umstellung auf die Cloud vor allem bei mobilen Lösungen (42 Prozent), im CRM (40 Prozent) und bei Office-Anwendungen (38 Prozent).

Mehr Flexibilität und Sicherheit

Zu den Hauptvorteilen einer Cloud zählen die befragten Manager eine höhere Flexibilität (78 Prozent) sowie eine verbesserte Sicherheit, Verfügbarkeit und zusätzliche unterstützende Funktionen (jeweils 76 Prozent).

Das Thema Compliance rückt ebenfalls in den Mittelpunkt: 65 Prozent haben bereits eine Übersicht über alle regulatorischen Anforderungen erstellt. Allerdings haben erst 40 Prozent obligatorische Vertragsklauseln für Cloud-Leistungen festgeschrieben - etwa für Vereinbarungen über den Ort der Datenverarbeitung (91 Prozent) und das Recht des Versicherungsunternehmens, Cloud-Dienstleister zu prüfen (82 Prozent).

„Insbesondere im Bereich Public Cloud besteht bei der strategischen Einbettung von Cloud Computing Diensten noch Nachholbedarf im Versicherungswesen: Viele Versicherer haben das Thema strategisch nicht oder lediglich in Teilen berücksichtigt", sagt Sven Kilz, Partner bei PWC.

95 Prozent der Befragten bewerten ihre Cloud-Dienste als sicher, so ein weiteres Studienergebnis. Doch lediglich 64 Prozent haben Prozesse zur Überwachung und Steuerung von Cloud-Risiken definiert. 23 Prozent erklärten, ihre Cloud-Anbieter seien nicht vollständig zertifiziert.