Versichern, verstromen, verwalten Das sind Aktie, Markt und Fonds des Monats August 2020

Aktie des Monats: Ping An

In Portfolios von Schwellenländerfonds ist er Dauergast, so richtig bekannt dürfte er hierzulande trotzdem nicht sein: der Versicherer Ping An mit Sitz im chinesischen Shenzhen. Die Aktie legt auf Sicht von fünf Jahren eine sehenswerte Entwicklung hin – was den Fondsmanagern natürlich recht gibt.

Das Unternehmen hat 204 Millionen Privatkunden (Stand 31. März 2020). Zwar ließ die Corona-Krise, die in China ja im ersten Quartal ausbrach, den Umsatz genau dann im Vergleich zum Vorjahr um 12 Prozent sinken. Der Gewinn brach sogar um 38 Prozent ein. Die Aktie ist allerdings mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp über 10 und einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 2,0 komfortabel bewertet.