Wer neu ins Berufsleben startet, sollte die Branchenwahl nicht dem Zufall überlassen – sie entscheidet maßgeblich über das Einstiegsgehalt, so eine Kununu-Auswertung.

Kununu hat ausgewertet, wie viel Berufseinsteiger in den einzelnen Branchen verdienen.

Für seinen aktuellen Gehaltscheck hat das Arbeitgeber-Bewertungsportal Kununu über 1,13 Millionen Gehaltsangaben ausgewertet, darunter rund 615.000 aus dem Jahr 2025. Die Auswertung schlüsselt die Daten auch nach Berufserfahrung auf – und zeigt damit, welche Branchen bereits für Einsteiger, also Beschäftigte mit maximal einem Jahr Berufserfahrung, besonders attraktiv sind.

Die Branchenwahl fällt demnach besonders ins Gewicht. Die Spanne zwischen gut und schlecht zahlenden Sektoren ist bereits beim Start ins Berufsleben erheblich.

Versicherungen auf Rang 2

Wer in einem Versicherungsunternehmen ins Berufsleben einsteigt, hat laut Kununu gehaltstechnisch gute Karten: Die Versicherungswirtschaft teilt sich mit einer weiteren Branche den zweiten Platz im Ranking der bestbezahlten Branchen für Berufseinsteiger.

Und auch für erfahrene Mitarbeiter ist die Branche attraktiv: Im allgemeinen Branchenvergleich erreicht die Assekuranz mit einem durchschnittlichen Bruttojahresgehalt von 62.636 Euro den zweiten Platz.

Über die Methode

Das Ranking basiert ausschließlich auf Bewertungen der Plattform Kununu. Obwohl mit über 1.000 Gehaltsangaben pro Branche eine gewisse Basis gegeben ist, spiegelt dies nur die Erfahrungen der dort aktiven Nutzer wider.

Welche weiteren Branchen für Berufseinsteiger besonders attraktiv sind, zeigt unsere Bildstrecke.

Platz 6: Maschinenbau 1 / 6 Maschinenbauerin bei der Arbeit. Bildquelle: Pexels