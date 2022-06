Versicherungen Die neuen Policen der Woche

Mann mit Fahrrad: Bikefinder bietet seinen Ortungsdienst jetzt auch in Deutschland an. | Foto: Pexels / Dang Thanh Tu

Das Versicherungs-Start-up Hepster startet in Deutschland und Österreich eine Kooperation mit Bikefinder aus Norwegen. Das Unternehmen ist bereits in allen skandinavischen Ländern als auch in Spanien und Großbritannien tätig. In jedem Land kooperiert das internationale Unternehmen mit einem anderen Versicherungsanbieter.

Bikefinder bietet ein ins Fahrrad integriertes Ortungsgerät mit langer Akkulaufzeit, das für alle Fahrradtypen geeignet ist. Die genaue Ortung erfolgt durch GPS- und GSM-Technologien. Das Gerät wird von Bikefinder über ein monatliches Abo-Modell mit optionalem Diebstahlschutz durch Hepster angeboten. Hepster übernimmt die Versicherungsdeckung. Im Schadensfall hat der Kunde damit einen Anspruch gegenüber dem Rostocker Insurtech.

Bikefinder wird sowohl online als auch stationär über Händler vertrieben. Fahrräder und E-Bikes sind bis zu 13.000 Euro gegen Diebstahl, Raub und Beschädigung versichert und dies ab 90 Tagen Reisezeit weltweit. Lose Teile sind bis zu 100 Euro versichert. Bei 12- und 24-Monats-Abonnements gilt keine Selbstbeteiligung, bei Monatsabonnements beträgt diese 50 Euro.