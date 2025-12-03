Die Sprüche sind geblieben, doch wie Stromberg und seine Getreuen sich in einer modernen Arbeitswelt zurechtfinden, sieht man nicht. Der Film spielt überall, nur nicht im Büro.

Heute startet der neue Stromberg-Film in den deutschen Kinos. Die Premiere mit Hauptdarsteller Christoph Maria Herbst fand bereits am Montag in Berlin statt.

Montagabend ins Kino zu gehen, ist eine eher ungewöhnliche Disziplin. Doch hatte ich die Möglichkeit, mir einen Film vorab anzuschauen, für den Versicherungsgesellschaften dieser Tage ganze Großkinos für ihre Belegschaft mieten: Bernd Stromberg – die Kultfigur der Branche – ist zurück. Der Titel: „Wieder alles wie immer“.

Titel bezieht sich nicht auf bekannten Schauplatz

Hier beginnt schon mein Problem mit dem Film, denn der Titel passt zumindest für diejenigen nicht, die eine Fortführung der Story in Form einer satirisch-distanzierten Auseinandersetzung mit der Versicherungsbranche erwartet haben. Wohl auch in Unkenntnis des neuen Plots wurde in Ankündigungen und Interviews mit den Machern und Schauspielern des Films überhaupt nicht thematisiert, dass der neue Stromberg-Film praktisch nichts mehr mit einem Versicherungsunternehmen zu tun hat.

In der Serie „Stromberg“ ging es einst um den Großraum-Büroalltag der Schadenregulierung in der fiktiven Capitol-Versicherung, geprägt von inkompetenter, toxischer Führung, Intrigen und veralteter Technik – eine stets pointierte Überzeichnung deutscher Büro-Dystopie der 2000er Jahre.

Der neue Film erzählt jetzt eine bemühte Story rund um das Wiedersehen der ehemaligen Kollegen in einer Fernsehsendung. Die Perspektive, der im Stil einer Mockumentary gedrehten Serie, bei der die Kamera immer dabei ist, bleibt. Wie bei Wiedersehen üblich, geht es um ganz viel Nostalgie und Vergangenheitsbewältigung. Inhaltlich ist der Film eine Art Klassentreffen der damaligen Protagonisten.

Der Film spielt damit auf einer Meta-Ebene, die Capitol-Versicherung existiert nur noch als Bezugspunkt der Gespräche, nicht mehr als realer Schauplatz. Sinnbildlich dafür ist, wie Stromberg in tiefer Melancholie und Einsamkeit durch die verfallenen Büroräume seines einstigen Arbeitgebers wandelt. Die Capitol-Versicherung muss umgezogen sein, denn Ulf und die mittlerweile zu seiner Chefin beförderten Ehefrau Tanja arbeiten dort noch, wie man erfährt.

Stromberg ist stehengeblieben

Doch ihren Arbeitsplatz im Jahr 2025 sehen wir nicht. Lediglich Sohn Marvin wird in einem kurzen Einspieler für die geplante Fernsehshow gezeigt. Er arbeitet als Azubi in der Poststelle der Capitol und ist bereits mit dem Zukleben der Briefe überfordert. So witzig die Szene ist, so wenig hat sie mit den Aufgaben heutiger Auszubildender in der Branche zu tun, die frühzeitig Projekte übertragen bekommen und strategisch für Arbeitsbereiche eingesetzt werden, in denen perspektivisch Personalbedarf besteht.

In „Wieder alles wie immer“, sehen wir keinen fiktiven, modernen Büroalltag, in dem sich Stromberg über die Work-Life-Balance von Azubis, übers Gendern oder vegane Alternativen in der Kantine hätte echauffieren können. „Wieder alles wie immer“ ist eine Art selbstreferenzielle Hommage daran, dass ein stehengebliebener Charakter wie Stromberg auch außerhalb der Bürowelt überall aneckt. Die maßlose Selbstüberschätzung und das fehlende Feingefühl seiner Figur lösen bei allen Beteiligten die gleichen Reaktionen aus, ob Büroangestellter oder nicht.

Doch die Konfrontation mit der Gegenwart – auch außerhalb des Büros – ficht Stromberg sowieso nicht an. Der Chef von einst kämpft nicht mal gegen den Zeitgeist an, er ignoriert ihn einfach, wie die demonstrierenden Feministinnen vorm Fernsehstudio, und macht weiter wie immer. Hier passt dann auch der Titel des Films wieder. Im Stromberg-Kosmos geht es um die Figuren selbst und ihre Abgründe. Die Interaktion mit einer veränderten Außenwelt ist nebensächlich. Dabei ist alles viel zynischer und düsterer als zuvor.

Nur einmal liefert der Film ein Gefühl dafür, wie die heutige Arbeitswelt, in der Versicherer Ansprüche wie Homeoffice, Equal Pay oder Diversity offensiv im Kampf um Fachkräfte als Selbstverständlichkeiten darstellen, mit Stromberg umgehen würde. So wird im Laufe des Films klar, dass sein neuer Job bei der Firma Alpha, Branche unbekannt, gar kein richtiger ist. Er besitzt dort kein Büro und fungiert in Schulungsfilmchen („Lernt von Bernd“) als abschreckendes Beispiel: „Wie immer wollen wir es nicht machen wie Bernd“, heißt es dort wiederkehrend.

Keine Konfrontation mit dem Büroalltag von 2025

Doch auch diese Alpha ist kein echter Schauplatz des Films. Schade, denn die Konfrontation mit der Realität der Arbeitswelt im Jahr 2025 wäre ein spannender Filmstoff gewesen. Dieser hätte das Potenzial gehabt, die Selbstbehauptungen der Branche über den heutigen Umgang mit Sexismus, agilen Teams oder demokratisierter Führung von Vorständen, die ohne Krawatte herumlaufen und allen das Du anbieten, einem harten Wirklichkeitstest zu unterziehen.

Damals hat die Serie der Versicherungsbranche einen Spiegel vorgehalten. Ob Meetings, Hierarchien, die Bürokratie oder Kundenvorgänge – alles erinnerte trotz der satirischen Überhöhung und der Fake-Doku-Perspektive stark an reale Abläufe in Versicherungsunternehmen. Ein wesentlicher Grund für die Beliebtheit der Figur Stromberg unter Branchenangehörigen war, dass Mitarbeiter Teile ihrer Realität in Machtspielchen oder peinlichen Teambuilding-Events wiederentdeckt haben.

Oft hieß es damals, dass der eigene Chef ja noch schlimmer sei. Durch Stromberg wurden Dinge öffentlich, von den man glaubte, dass niemand sie ahne. Man fühlte plötzlich eine kollektive Empathie für die eigene Tristesse im Büro, für gescheiterte Flirtversuche oder bei Demütigungen von Vorgesetzten.

Heute glaubt man, die strombergschen Eigenschaften überwunden zu haben. So sagt der Vorstandsvorsitzende der Barmenia Gothaer, Oliver Schoeller, in einem aktuell veröffentlichten Interview: „Die Luft für Menschen, die keinen Beitrag leisten, ist dünner geworden. Auch der Raum für politische Unkorrektheit ist heute gleich null. Mit den Sprüchen von damals würde er keinen Tag überstehen.“ Das mag stimmen, doch sehen können wir davon im neuen Stromberg-Film leider nichts.