Öffentlicher Versicherer „Datenschutzrechtliche Katastrophe“: Diese Rechte haben Kunden nach Cyberattacke

Unerfreuliche Post für Vorsorgesparer mit Riester-Policen der Provinzial: Hacker haben hochsensible Vertragsdaten erbeutet. Der öffentliche Versicherer rät daher: „Kunden sollten besonders wachsam sein und die Echtheit der Kontaktaufnahme zur Sicherheit von ihren Vermittlern überprüfen lassen.“

Direktionsgebäude der Provinzial in Münster: Kunden des öffentlichen Versicherers „haben die Kontrolle über ihre eigenen hochsensiblen Daten verloren“, erklärt Rechtsanwalt Florian Hitzler von der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer.

Der Versicherer Provinzial und Zehntausende seiner Kunden sind Opfer einer Cyberattacke geworden. Durch ein Datenleck konnten kriminelle Hacker persönliche Daten wie Vor- und Nachname, Geburtsdatum und Steueridentifikationsnummer erbeuten. Wie die Provinzial seinen Kunden in einem Schreiben derzeit mitteilt, könnten gegebenenfalls auch Sozialversicherungsnummern, Angaben zu Kindern und Ehepartnern sowie die Unterschriften gestohlen worden sein. Bei dem Provinzial-Datenleck sind somit hochsensible Daten entwendet worden, mit denen es Kriminellen leichtfällt, beispielsweise erfolgreiche Phishing-Attacken auf Verbraucher zu starten.

Datenleck bei Provinzial: Schwerer Schlag gegen Verbraucher

Was bisher zum Datenleck bei der Provinzial bekannt geworden ist:

Laut einem Serienbrief, der am 3. Juli versendet wurde, haben Angreifer eine Schwachstelle in der Transfer-Software Move it des Herstellers Progress ausgenutzt, um im großen Umfang Daten der Kunden abzugreifen. Die Software wird zum Transfer von Daten zwischen Kunden und Versicherer verwendet. Sicherheitslücken führten zum Datenleck.

Am 13. Juni stellte die Provinzial nach eigenen Angaben das Datenleck fest. Die Sicherheitslücke soll vom Hersteller der Software mittlerweile geschlossen worden sein.

Die Sicherheitsbehörden sind von Provinzial über das Datenleck informiert worden.

In jedem Fall ist es durch das Datenleck zu einem Abfluss von Daten gekommen. Über die Software werden für die Kunden die Zulagen für die Riester-Versicherungen abgewickelt.

Folgende personenbezogene Daten haben die Angreifer nach Angaben von Provinzial heruntergeladen: Vorname Nachname Adresse Steueridentifikationsnummer Geburtsdatum, eventuell Geburtsort und Geburtsname Gegebenenfalls Sozialversicherungsnummer Gegebenenfalls Daten zu Kindern und Ehepartnern Gegebenenfalls Unterschrift In Einzelfällen Angaben zum Entgelt.



Die vom Datenleck bei Provinzial betroffenen Kunden haben Ansprüche auf Schadensersatz. Ihnen ist in jedem Fall ein immaterieller Schaden entstanden. In naher oder ferner Zukunft kann es kriminellen Hackern mit den erbeuteten Daten gelingen, die Betroffenen konkret zu schädigen. Die Verbraucher haben die Kontrolle über ihre eigenen hochsensiblen Daten verloren. Gerade das Entwenden der Unterschrift ist als datenschutzrechtliche Katastrophe zu werten.

Der Fall Move it: Software wird zum Einfallstor für Hacker Rechtsanwalt Florian Hitzler © Dr. Stoll & Sauer

Es gibt derzeit eine Häufung von Datenlecks, die im Zusammenhang mit der Transfer-Software Move it stehen könnten, die von Progress Software hergestellt wird. Das US-amerikanische Unternehmen hat seinen Sitz in Burlington, Massachusetts, und ist an der US-amerikanischen Technologiebörse Nasdaq notiert. Die deutsche Tochter Progress Software GmbH hat ihren Sitz in Köln.

Provinzial ist eines mehrerer Unternehmen, die aktuell ein Datenleck eingestehen mussten. Vor kurzem haben auch die Deutsche Bank und die Postbank zugegeben, dass es bei einem von ihnen genutzten Dienstleister eine Sicherheitslücke gab. In den Banken wurden Vor- und Nachnamen sowie Iban-Nummern gestohlen. Das Vergleichsportal Verivox gab bereits im Juni zu, Opfer einer weltweiten Cyberattacke geworden zu sein, von der tausende Unternehmen und Organisationen betroffen waren. Die Liste der betroffenen Unternehmen ist also lang und umfasst angeblich auch Wirtschaftsprüfungsgesellschaften wie EY und PWC, die Industriefirmen Schneider Electric und Siemens Energy sowie die gesetzlichen Krankenversicherer AOK und Barmer.

In den Fällen von Verivox und Provinzial wurde allerdings bestätigt, dass die Software Move it betroffen war. Die Software wurde beispielsweise von Verivox für die sichere Kommunikation mit Partnern verwendet. Bei Provinzial selbst fand kein direkter Angriff statt. Hier handelt es sich um einen Dienstleister, der Move it beispielsweise für die jährlichen Kontoinformationen an Riester-Kunden und für Aktualisierungen von Kundendaten verwendet. Provinzial wird dann direkt von ihrem Dienstleister über diese Vorgänge informiert.

Was sagt die Rechtsprechung zum Thema Datenleck?

Es ist eindeutig: Personen, die von Datenlecks betroffen sind, haben Anspruch auf Schadensersatz. Insbesondere bei dem Datenleck bei Facebook sprechen sich deutsche Gerichte vermehrt für Schadensersatzsummen im vierstelligen Bereich aus. Zusätzliche Unterstützung für Betroffene von Datenlecks und Verstößen gegen die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) kommt vom Europäischen Gerichtshof (EuGH), der durch ein wegweisendes Datenschutzurteil die Rechte der Verbraucher gestärkt hat. Das Urteil befasste sich mit der Frage, wann Unternehmen bei Datenschutzverstößen Schadensersatz leisten müssen.

Der EuGH stellte fest, dass Ansprüche auf Schadensersatz nur dann bestehen, wenn infolge eines Verstoßes gegen die DSGVO ein materieller oder immaterieller Schaden entstanden ist (Urteil vom 4. Mai 2023, Az.: C-300/21). Gerade aufgrund unzureichenden Schutzes personenbezogener Daten bei Unternehmen wie Facebook, Deezer, Twitter und Co. oder nun bei dem Versicherer Provinzial kommt es zu Datenlecks. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Datenleck bei einem Dienstleister entstanden ist. Denn die Betroffenen müssen zukünftig mit negativen Auswirkungen rechnen, haben einen Schaden erlitten und daher Ansprüche gegenüber den Unternehmen.

Über den Autor:

Florian Hitzler ist Rechtsanwalt bei der Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft. Die Kanzlei beschäftigt 37 Anwälte und Fachanwälte an den vier baden-württembergischen Standorten Lahr, Stuttgart, Kenzingen und Ettenheim. Die Kanzlei ist unter anderem auf Bank- und Kapitalmarktrecht sowie den Abgasskandal spezialisiert. Hinzu kommen die Themen Arbeits-, IT-, Versicherungs-, Reise-, Erb-, Versicherungs-, Sozial-, Wohn- und Mieteigentums- , Handels- und Gesellschafts- sowie Verwaltungsrecht.