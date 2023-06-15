Versicherungen
Die 10 beliebtesten Arbeitgeber der Versicherungsbranche
Job & Karriere Dieser Maklerbetrieb ist der beliebteste Arbeitgeber der Versicherungsbranche
In Zusammenarbeit mit der Arbeitgeber-Bewertungsplattform Kununu hat die Zeit Verlagsgruppe das Arbeitgebersiegel „Most Wanted Employer“ entwickelt und auch in diesem Jahr wieder die 1.000 beliebtesten Arbeitgeber in Deutschland ermittelt. Eine der 24 Unterkategorien ist die Branche Versicherungen. Details zu den Top Ten der insgesamt 49 gelisteten Branchenvertreter haben wir in der Bilderstrecke oben dargestellt.
So wurden die 1.000 beliebtesten Arbeitgeber Deutschlands ermittelt:
- Vorauswahl
Basis der Erhebung
Analysiert wurden mehr als 240.000 Arbeitgeberprofile und mehr als 3,9 Millionen Bewertungen von Arbeitnehmern in Deutschland auf der Internet-Plattform Kununu.
Rund 1.300 Arbeitgeber erfüllen die Auswahlkriterien:
… Deutsches Kununu-Arbeitgeberprofil
… einen Score von mindestens 3,5 Sternen (von 5) auf kununu.com
… mindestens eine Weiterempfehlungsrate von 70 Prozent
… mindestens 80 Mitarbeiter-Bewertungen, davon acht in den vergangenen zwölf Monaten
… einen Mitarbeiter-Bewertungs-Score von mindestens 3,5 – auch im Schnitt in den vergangenen zwölf Monaten
- Finales Rating
Ermittlung der 1.000 beliebtesten Arbeitgeber
Gewichtung einzelner, besonders wichtiger Kriterien für die Berechnung eines Gesamt-Scores (maximal fünf Sterne) als Grundlage für das finale Ranking:
… Weiterempfehlungsrate (vierfach gewichtet)
… Mitarbeiter-Bewertungs-Score in den vergangenen zwölf Monaten (vierfach gewichtet):
… Anzahl an Mitarbeiter-Bewertungen in den vergangenen zwölf Monaten (zweifach gewichtet)
Der maximale Score bei den 1.300 Arbeitgebern lag bei 4,97. Der niedrigste Score lag bei 3,49.
Alle 1.000 Arbeitgeber, die es ins finale Ranking geschafft haben, erreichten einen Score von mehr als vier Sternen.
|Unternehmen
|SV Sparkassenversicherung Holding AG
|Teil-Ranking Versicherungen
|10
|Gesamt-Ranking
|251
|Score
|4,55
Meistgelesen
Top-News
Anzeige
Einladung zur Whitepaper-Umfrage
Altersvorsorgedepot 2027: Was zählt in der Beratung künftig wirklich?