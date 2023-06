In Zusammenarbeit mit der Arbeitgeber-Bewertungsplattform Kununu hat die Zeit Verlagsgruppe das Arbeitgebersiegel „Most Wanted Employer“ entwickelt und auch in diesem Jahr wieder die 1.000 beliebtesten Arbeitgeber in Deutschland ermittelt. Eine der 24 Unterkategorien ist die Branche Versicherungen. Details zu den Top Ten der insgesamt 49 gelisteten Branchenvertreter haben wir in der Bilderstrecke oben dargestellt.

So wurden die 1.000 beliebtesten Arbeitgeber Deutschlands ermittelt: