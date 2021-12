Versicherungen: Das ändert sich 2010

Auch die größte deutsche Fondsgesellschaft DWS gab bekannt, sich für ihre DWS Basis-Rente Premium bereits das Bafin-Siegel abgeholt zu haben. Das neue Antragsformular mit der Zertifizierungsnummer werde demnächst an die DWS-Vertriebspartner verteilt. Inhaltlich habe sich an dem Produkt nichts geändert. Lediglich einige Formulierungen habe man an die neuen formalen Anforderungen angepasst, heißt es aus Frankfurt.Die Rürup-Rente gibt es offiziell seit dem 1. Januar 2005. Die staatliche Förderung funktioniert dabei über Steuervorteile, in diesem Jahr können 70 Prozent des Maximalbeitrags von 20.000 Euro für Singles und 40.000 Euro für Familien von der Steuer abgezogen werden. Dieser Satz steigt bis 2025 um 2 Prozentpunkte pro Jahr an.