Versicherungen: Das Geld liegt in Asien

In der Schaden/Unfall-Erstversicherung wachsen die Beitragseinnahmen im aufstrebenden Asien derzeit im Schnitt um 11 Prozent pro Jahr und somit doppelt so stark wie in der zweitplatzierten Region Osteuropa. Michael Menhart, Chefvolkswirt bei Munich Re: „China, Indien und Indonesien werden im Schaden/Unfallsegment weltweit am stärksten wachsen. In China und Indien liegt das durchschnittliche Wachstum im Vorhersagezeitraum (2012 bis 2020) bei über 12 Prozent, Indonesien erreicht knapp 10 Prozent.“Demzufolge wird sich in Indonesien das Beitragsvolumen in der Schaden/Unfall-Erstversicherung von fast 3 Milliarden Euro (Stand 2012) bis 2020 auf 7,3 Milliarden Euro erhöhen, also mehr als verdoppeln. Die durchschnittlichen Wachstumsraten anderer aufstrebender Märkte wie Vietnam, Philippinen, Malaysia und Thailand liegen zwischen 6 und 8 Prozent.Ursachen für diese Entwicklung sind das zunehmende Risikobewusstsein der Bevölkerung und eine wachsende Mittelschicht. Steigende Sparquoten kurbeln die Nachfrage nach Lebens- und Krankenversicherungen an, veränderte Regulierungen und ein besserer Verbraucherschutz erhöhen die Nachfrage nach Auto- und Haftpflichtversicherungen. Große Infrastrukturprojekte sorgen wiederum für einen Nachfrageschub bei Industrieversicherungen.