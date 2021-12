Versicherungen für Berufsstarter 18- bis 29-Jährige vernachlässigen Existenzsicherung

Mehr als Viertel der unter 30-Jährigen in Deutschland haben bisher keine Vorsorge getroffen: 26 Prozent der jungen Erwachsenen haben einer repräsentativen Forsa-Studie im Auftrag des Versicherers Cosmosdirekt zufolge bislang keinerlei Existenzsicherungsmaßnahmen getroffen.

Cosmosdirekt-Vorsorgeexpertin Nicole Canbaz hat zwar Verständnis für die Situation junger Erwachsener. Dennoch rät sie dazu, sich frühzeitig über eine sinnvolle Existenzsicherung Gedanken zu machen – besonders über eine Berufsunfähigkeitsversicherung: „Erfahrungsgemäß haben junge Leute wenig finanziellen Spielraum für Vorsorgepolicen. Trotzdem sollten sie so früh wie möglich damit starten. Denn: Je jünger man ist, desto günstiger der Versicherungsbeitrag.“

Zudem haben Berufseinsteiger in den ersten fünf Jahren nach dem Start ins Berufsleben in der Regel keinen Anspruch auf eine staatliche Erwerbsminderungsrente. Daher ist es sinnvoll, den Vertrag so früh wie möglich abzuschließen.