Global Insurance Report 2022 Wo Versicherer jetzt investieren – und wo sie auf der Hut sind

Die Spezialisten von BlackRock erläutern im elften Global Insurance Report, wie eine Welt im Wandel das Handeln und strategische Denken von Versicherungen beeinflusst. 370 Führungskräfte von Versicherungsunternehmen haben Einblick in ihre Einschätzungen und Pläne für das kommende Jahr gegeben.

Shopping-Meile in Frankfurt/Main: Die Versicherer nennen Inflation, Liquidität und Marktvolatilität als die Themen, die ihnen 2022 die größten Sorgen bereiten.

Es dürfte nicht überraschen, dass die Versicherer die Inflation mit überwältigender Mehrheit als größtes Risiko in diesem Jahr sehen – ein Risiko, das sowohl Vermögenswerte als auch Verbindlichkeiten betrifft. Angesichts der dramatischen Veränderungen bei den Bewertungen von Anleihen und Aktien gelten auch die Liquidität und die Volatilität der Vermögenspreise als ernsthafte Marktrisiken.

Wie wirkt sich dieses Umfeld auf die Anlageentscheidungen der Versicherer aus? Mehr als drei Viertel der Befragten planen, ihre strategische Asset-Allokation zu überprüfen – eine rationale Reaktion auf die neuen Bedingungen und ein Anerkennen der Tatsache, dass sich die Grundvoraussetzungen für viele Investitionen geändert haben. Die Versicherer wissen: Das Zusammenspiel zwischen Vermögenswerten, Verbindlichkeiten und Geschäftszielen muss ausgewogen sein und sie sind sich bewusst, dass ein robuster, vorausschauender Risikorahmen das Portfolio widerstandsfähig machen kann.

Aus den Umfrageergebnissen ergeben sich drei Schlüsselbereiche, die die Versicherer jetzt gezielt in den Blick nehmen:

Diversifizierung: Die Versicherer sind zunehmend offen für Investitionen in neue Anlageklassen und nehmen verstärkt Anlagealternativen in den Blick.

Nachhaltigkeit und Klimaziele: Die Versicherer planen, diese Faktoren enger in ihre Portfolios einzubinden.

Technologie: Ziel ist die Integration in alle Aspekte des Geschäftsmodells eines Versicherungsunternehmens.

Die Diversifizierung ist bekanntlich der Eckpfeiler der Portfoliokonstruktion; ihre Relevanz hat mit der Veränderung der Märkte sehr stark zugenommen. Folglich hoben die Befragten festverzinsliche Produkte als zentrale Portfoliobestandteile hervor, zumal steigende Zinssätze neue Chancen im Kreditbereich bieten können. Die Versicherer streben weiterhin ein größeres Engagement im Private-Equity-Bereich an, wo sich das Potenzial für attraktive risikoadjustierte und diversifizierende Engagements bietet.

In der BlackRock-Umfrage wurden Nachhaltigkeit und Technologie als die beiden strategischen Trends bestätigt, die sich gleichermaßen dynamisch entwickeln. 85 Prozent der Befragten gaben an, dass sie sich wahrscheinlich schon innerhalb der nächsten zwei Jahre zu bestimmten Klimazielen verpflichten werden.

Alles in allem ist die Investitionslandschaft sehr viel komplexer geworden. Dieses neue Umfeld, so der Bericht, erfordert Innovation, Ressourcen und Größenvorteile, die nur langsam aufgebaut werden können.

Zum Global Insurance Report 2022 von BlackRock geht es hier.