Welcher Beitrag mit Bezug zur Versicherungsbranche wurde jeweils in den vergangenen zwölf Monaten bei DAS INVESTMENT am besten geklickt? Eine Übersicht mit kritischen Untertönen.

Schock zum Jahresauftakt? Das wäre wohl etwas übertrieben. Laut einer Kununu-Auswertung liegt die Versicherungsbranche nur noch Platz 2 der Branchen im Gehaltsvergleich, hinter den Banken. 59.727 Euro brutto im Jahr soll es demnach für die Beschäftigten geben. Anspruchsvoll sind sie ja, die Mitarbeiter der Assekuranz. Denn nur 62,6 Prozent der in der Auswertung berücksichtigten Beschäftigten sollen damit zufrieden sein. Allerdings sind in den meisten Branchen die Werte noch deutlich niedriger.



Erst war es Marc Branson, dann Nachfolgerin Julia Wien als Exekutivdirektorin Versicherungs- und Pensionsfondsaufsicht bei der Aufsichtsbehörde Bafin. Ermahnungsreden an die deutsche Lebensversicherungsindustrie gab es 2024 mehrfach. Da fielen in Reden Sätze wie „Sorgen Sie für einen angemessenen Kundennutzen“.

Zwischendurch bekam dann ein Anbieter auch tatsächlich mal sein Fett weg. Die Generali musste Kunden, die dort in den Jahren 2021, 2022 oder 2023 eine fondsgebundene Lebensversicherung abgeschlossen hatten, nachträglich eine höhere Überschussbeteiligung zahlen, verbale Spitzen gegen den provisionshungrigen Vertrieb durch den Exklusivpartner DVAG inklusive.

Eine größere Zeitung deckte auf, was sich thematisch zur Dauerschleife in der Berichterstattung 2024 entwickeln sollte – die Sorgen und Nöte der Kfz-Versicherer. Von wochenlang unbeantworteten Kundenanliegen und gar 300.000 Fällen Rückstand in der Schadenbearbeitung war die Rede – und das ausgerechnet beim Marktführer Huk-Coburg.

Durchaus glaubhaft, erinnert sich so mancher Kunde noch an die Dauer-Warteschleife am Telefon während der Ahrtal-Flut. Es entstand ein echter Image-Schaden, da auch kritische Aussagen des Vorstandschefs in Richtung der eigenen Mitarbeiter an die Öffentlichkeit drangen. Vielleicht tröstlich: Die folgenden Monate wurde klar, dass zahlreiche Anbieter ähnliche Probleme haben.

April: Verbraucherzentrale warnt Studenten vor MLP-Beratern

In diesem Monat gab es viele besondere Geschichten, an denen unsere Leser gesteigertes Interesse hatten. So zum Beispiel der Bericht über die den Niedergang des Insurtech Wefox, inklusive einer beispiellosen Abrechnung mit Gründer Julian Teicke.

Doch unangefochtener Klick-Champion war ein weiteres Aufreger-Thema: Verbraucherschützer warnten in ihrer unnachahmlichen Art vor dem Finanzdienstleister MLP. Dieser würde unter anderem über Info-Stände auf dem Hamburger Universitätscampus versuchen, ungeeignete Finanzprodukte, wie fondsgebundene Rürup-Renten unters junge Volk zu bringen.

Davon mag man halten, was man will. Aber der Reflex der Branche, die bis heute keinen vernünftigen Dialog mit angeblichen oder echten Verbraucherschützern hinbekommen hat, war allzu typisch. Bei Linkedin verteidigten hochrangige Vorstände die vermeintliche Beratung und warnten: Wer schützt uns vor Verbraucherschützern?

Kennen Sie Walter Benda? Der scharfzüngige Makler und Branchenkritiker legte sich einst in der Talkshow von Anne Will mit Versicherungsvorstand Ralf Bernd an. Als alle Welt sich tief betroffen vom Schicksal des schwer erkrankten Schauspielers Heinz Hönig zeigte, fleißig spendete und zu lernen schien, wie schnell man in Deutschland ohne Gesundheitsversorgung dastehen kann, war Benda, mittlerweile auch Experte bei DAS INVESTMENT, ganz anderer Meinung.

Er erklärte: „Niemand in Deutschland wird aus der PKV geworfen, solange er hier der Versicherungspflicht unterliegt. Nicht einmal, wenn er die normalen Beiträge sowie jene des Notlagentarifs nicht zahlen kann.“ Für Benda war klar, dass das System viele Stellschrauben hat, um nicht wirklich in eine solche Notlage wie der bekannte Filmstar zu kommen. Irgendwie schien das einen Nerv zu treffen, denn der Kommentar war der meistgelesene Beitrag zu Versicherungsthemen im Mai 2024.

Die nächste exklusive Auswertung des Karriereportals Kununu, die unsere Leser stark interessierte. Dieses Mal wurden anhand von Gehaltsangaben, natürlich nicht repräsentativ, die best bezahlenden Versicherungsarbeitgeber ermittelt. Nicht verwunderlich, dass viele in München sitzen. Doch die angeblichen Durchschnittsgehälter liegen weit über dem eigentlich bekannten Branchenschnitt.

Vermutlich geben vor allem Spitzenkräfte gerne ihren Verdienst an. So landete der Rückversicherer Munich Re auf Basis von nur 123 Gehaltsangaben auf dem ersten Platz, mit einem sagenhaften durchschnittlichen Brutto-Jahresgehalt von 92.980 Euro.

In den Sommerferien ein heißes Thema: Welche Reisekranken-, Rücktritt- und Abbruchversicherungen halten, was sie versprechen? Antworten darauf versprach eine sogenannte Fairness-Studie von Servicevalue. Produktangebot, Kundenberatung, Kundenkommunikation, Leistungsabwicklung und Preis-Leistungs-Verhältnis wurden als Hauptkategorien untersucht. Namhafte Unternehmen, die als Spezialisten für Reiseversicherungen gelten, fanden sich unter den Siegern.

Spannend, aber nur bedingt aussagekräftig, denn die Methodik der Untersuchungen sind fragwürdig und produzieren stets bewusst viele Sieger.

Die Krise in der Kfz-Versicherung dominierte monatelang die Schlagzeilen. Die hohe Schadeninflation war Haupttreiber einer Negativspirale, die die Anbieter in die Miesen trieb. Viele Versicherer trennten sich von einem Teil ihrer Bestände, die Prämien stiegen weiter.

Ausgerechnet zu dieser Zeit wollte das Marktforschungsunternehmen Deutsches Institut für Service-Qualität (DISQ) in einer Studie eine überraschend hohe Kundenzufriedenheit herausgefunden haben, wobei die zuvor gescholtene Huk-Coburg den Spitzenplatz abräumte. Nur im Teilbereich Schadenregulierung vermochte die Untersuchung eine gewisse Kundenunzufriedenheit festzustellen.

Wer bei Google nach der Kfz-Versicherung suchte dieser Tage, fand den Beitrag von DAS INVESTMENT weit oben. Wohl ein Grund, dass dies der am besten geklickte Beitrag im Bereich Versicherungen im Jahr 2024 bei uns war.

Auch Beiträge mit politischem Bezug laufen manchmal gut: Noch kurz vor dem Ampel-Aus und D-Day-Papieren hatte der damalige Bundesfinanzminister Christian Lindner noch einen gelungenen Auftritt. Für die Reformvorschläge zur geförderten privaten Altersvorsorge bekam er recht viel Zuspruch. Ab 2026 sollten Bürger zwischen einer leicht modifizierten Riester-Rente und einem Altersvorsorge-Depot wählen können.

Nur die Versicherungswirtschaft, allen voran die Lobbyisten des GDV, protestierten heftig gegen das vermeintliche Ende der lebenslangen Rente. Viel Lärm um Nichts? Das bleibt abzuwarten. Lindner und seine FDP haben derzeit mit der Fünf-Prozent-Hürde im Wahlkampf zu tun. Die Reform liegt erstmal auf Eis.

Im Herbst forderten die Versicherungsbeschäftigten deutlich mehr Geld, satte 17,4 Prozent. Zudem wollen sie eine bezahlte Arbeitszeitverkürzung von einer Stunde durchsetzen. Die Gewerkschaften Deutschen Bankangestellten Verband (DBV) und Neue Assekuranz Gewerkschaft (NAG) kündigen harte Verhandlungen an. 4.000 Mitarbeiter hatten sich zuvor an einer Umfrage beteiligt. Der Gehaltstarifvertrag für die mehr als 200.000 Beschäftigten der Versicherungswirtschaft endet am 31. März kommenden Jahres.

Doch der Arbeitgeberverband der Versicherungsunternehmen (AGV) sagte die geplanten Verhandlungen vor Beginn der Tarifrunde im kommenden Frühjahr bereits ab. Die überzogenen Lohnforderungen der Gewerkschaft seien nicht verhandelbar. Unter Einbezug der weiteren gestellten Forderungen rechnete der Verband eine Gehaltssteigerung von 20 Prozent vor. Eine seriöse tarifpolitische Auseinandersetzung sei auf dieser Grundlage nicht möglich. Drohen nun Zustände wie bei Volkswagen?

Dass in der Versicherungsbranche vergleichsweise gut verdient wird, wissen wir bereits. Doch immer wieder gibt es neue Auswertungen und Zahlen zum Thema Gehälter. Dieses Mal lieferte die Bundesanstalt für Arbeit die Steilvorlage mit einem Zahlenwerk zu den Verdiensten einzelner Berufe der Assekuranz.

So sollen Versicherungskaufleute sowie Versicherungssach- und -antragsbearbeiter monatlich über 5.000 Euro brutto verdienen. Noch besser fällt das Einkommen für Makler, Berater und Aktuare aus. Deutlich schlechter soll es bei Versicherungsdetektiven aussehen, doch die hier genannten Zahlen dürften nicht mit der Realität übereinstimmen.

Für manche ist sie das Schmuddelkind der Versicherungsbranche. Doch Kritik wie einst von Satiriker Jan Böhmermann perlt an der Deutsche Vermögensberatung (DVAG) ab. Sie hat sich in ihrem Nischendasein als Allfinanzvertrieb eingerichtet und sorgt immer seltener für Schlagzeilen.

Im Dezember dieses Jahres gelang es jedoch. Trotz der gestoppten politischen Reform einer geförderten privaten Altersvorsorge und entsprechender Unsicherheit in der Branche wagte man sich nach vorne und kündigte ein großes Riester-Comeback an. Das Vorsorgeprodukt wird in einer fondsgebundenen Variante wieder im Neugeschäft eingeführt.

Vorstand Markus Knapp sang sogleich eine Lobeshymne auf das lange Jahre so geschmähte Produkt. Klar ist schon jetzt, dass einige Produktgeber einen ähnlichen Weg gehen werden. Die deutliche Erhöhung des Höchstrechnungszinses macht es möglich. Riester scheint tatsächlich wieder da.