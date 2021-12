Versicherungen kommen erst ganz zum Schluss Wofür die Deutschen ihr Geld ausgeben

Was kaufen die Bundesbürger von ihrem Geld am liebsten? Einer Umfrage zufolge liegen Möbel und andere Einrichtungsgegenstände hier auf Platz 1. Weit abgeschlagen sind dagegen notwendige Investitionen in die Altersvorsorge und Versicherungen.

Für Möbel und Einrichtungsgegenstände geben die Deutschen am liebsten viel Geld aus. Das zeigt eine Umfrage des Marktforschers Ifd Allensbach. 59 Prozent der Befragten kaufen danach gerne Sofas, Regale & Co. An zweiter Stelle folgt mit 55 Prozent Nennungen eine gute Ernährung vor Reisen auf Platz 3 mit 52 Prozent. Ganz weit hinten landen Versicherungen. Nur 21 Prozent der Deutschen geben an, für die Policen viel Geld auszugeben. Etwa besser steht es um das Thema Altersvorsorge, sie landet immerhin an siebter Stelle. 30 Prozent der Befragten investieren hier größere Summen. Diese Grafik haben wir hier gefunden.