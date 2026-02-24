Eine Online-Kundenbefragung will herausgefunden haben, welche mobilen Apps den höchsten Mehrwert bieten. Doch die Ergebnisse sind wenig aussagekräftig, die Methodik fragwürdig.

Zahlreiche Versicherer bekommen von Service Value eine Auszeichnung für Ihre App. Doch herausragende Bewertungen gibt es in Wahrheit gar nicht.

Welche mobilen Anwendungen aus Nutzersicht einen besonders hohen Mehrwert mit sich bringen, hat das Marktforschungsunternehmen Servicevalue zusammen mit der „Süddeutschen Zeitung“ und dem angehörigen SZ-Institut auch in diesem Jahr wieder untersucht. In der Untersuchung „Mobile Apps mit Mehrwert 2026“ finden sich auch die digitalen Angebote der Versicherer.

Die Methodik

Laut der Studienmacher wurden in einer zwischen Dezember 2025 und Januar 2026 durchgeführten Onlinebefragung unter sogenannten Panelisten knapp 80.000 Kundenurteile zu 708 mobilen Apps aus 57 Kategorien (von Ankaufdienste bis Wetter) eingeholt und ausgewertet.

Die Umfrageteilnehmer erhielten eine überschaubare Auswahl von Unternehmen und Marken zur Beurteilung. Teilnahmevoraussetzung war, dass die Applikation in den letzten zwölf Monaten tatsächlich genutzt wurde. Die Nutzer wurden gebeten, ein erfahrungsbasiertes Urteil zur Vorteilhaftigkeit und zum Mehrwert ihnen bekannter mobiler Applikationen abzugeben. Die konkrete Fragestellung lautet: „Inwieweit stimmen Sie aus eigener Erfahrung zu, dass die Nutzung folgender Mobile-Apps vorteilhaft ist und demzufolge einen Mehrwert liefert?“ Gewertet werden nur Firmen, für die mindestens 100 Kundenurteile gesammelt werden konnten.

Über eine Antwortskala von 1 (nicht nützlich) bis 5 (nützlich) wird für jede App ein Mittelwert als Basis für die Rankings berechnet. Apps mit überdurchschnittlich guten Bewertungen innerhalb ihrer jeweiligen Kategorie erhalten die Auszeichnung „Top App – Hoher Mehrwert“. Apps, die innerhalb dieser Gruppe wiederum über dem Durchschnitt liegen, werden mit „Top App – Sehr hoher Mehrwert“ ausgezeichnet. Die Apps mit dem jeweils besten Mittelwert innerhalb ihrer Kategorie erhalten die Auszeichnung „Beste App – Höchster Mehrwert“.

Fragwürdiges Verfahren

Die Autoren liefern in einer kurzen Mitteilung zur Untersuchung keine Erklärung einer Definition von Mehrwerten. Letztlich basieren die Ergebnisse allein auf Nutzerurteilen und damit auch einer subjektiven Beurteilung des Begriffs und keiner echten Untersuchung der Qualität, Funktionalität oder des Umfangs der digitalen Angebote der Gesellschaften.

In der Versicherer-Kategorie, die in der Untersuchung „Versicherer Kundenportal (oder Rechnung)“ heißt, liegen die Ergebnisse, wie fast immer bei Servicevalue-Untersuchungen extrem nah beieinander. Der Erstplatzierte bekommt einen Wert von 3,53, die nachfolgend platzierten Unternehmen folgen in Schritten von 0,01 Punkten. Der Branchenmittelwert wird mit 3,38 angegeben. Ein relevante Unterscheidbarkeit ist damit nicht gegeben, sodass die wahre Aussagekraft der Ergebnisse über die einzelnen Unternehmen sehr gering sein dürfte.

Kritik an vielen Siegern seit Jahren

Ohnehin wird die Vorgehensweise von Servicevalue immer wieder kritisiert, unter anderem von Verbraucherschützern. Die Bewertungslogik führt statistisch zwangsläufig zu einer hohen Zahl von auszuzeichnenden Unternehmen, weil nur die relativen Ergebnisse im Verhältnis der bewerteten Unternehmen zueinander eine Rolle spielen, aber keine absoluten Ergebnisse der tatsächlichen Befragtenbewertung. In der aktuellen Untersuchung „Beste App“ werden nicht weniger als 17 von 30 Versicherern prämiert.

Die Praxis ist erfahrungsgemäß dem Geschäftsmodell der Kölner geschuldet, bei dem prämierte Unternehmen Siegel zu Vertriebs- und Marketingzwecken erwerben können. Der Wert der individuellen Auszeichnung für ein Unternehmen ist bei der Vielzahl vermeintlicher Sieger jedoch als fragwürdig einzustufen. Dennoch nutzen viele Unternehmen Siegel bis heute in ihrer Markenkommunikation.

Die „ausgezeichneten“ Versicherer im Ranking

Die Ergebnisse der Untersuchung mit den Rankings aller 57 Kategorien sind hier zu finden. Alle Versicherungsgesellschaften, die eine Auszeichnung erhalten haben, finden Sie im nachfolgenden Ranking. Vorjahressieger Allianz mit dem Angebot „Meine Allianz“ liegt dieses Mal nur noch auf dem dritten Platz.