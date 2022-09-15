Versicherungen Die neuen Policen der Woche

Die Gothaer erweitert ihre betriebliche Krankenversicherung (bKV) um zwei Budgettarife. Seit dem 1. September sind die Tarife Flex Select Premium und Flex Select XL am Markt zu haben. Der erstmalige Versicherungsbeginn ist der 1. Oktober 2022.

Dabei können Unternehmen mit mindestens fünf Mitarbeitern den Tarif Flex Select Premium abschließen. Sie legen die Budgethöhe in fünf Stufen zwischen 300 und 1.250 Euro fest, die den Mitarbeitern jährlich zur Verfügung stehen soll. Diese wiederum entscheiden dann individuell, wie sie dieses Budget einsetzen wollen. Neben den bisherigen zahnärztlichen, ambulanten und stationären Leistungen stehen ihnen mit Flex Select Premium auch Naturheilverfahren wie Osteopathie und Chiropraktik sowie präventive Leistungen wie Schutzimpfungen und Vorsorgeuntersuchungen zur Verfügung.