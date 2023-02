Beschäftigte im Rettungsdienst Notfallsanitäter brauchen diese 4 Versicherungen

Die Arbeit als Notfallsanitäter ist mit vielen Herausforderungen und Risiken verbunden. Denn es geht oft darum, das Leben anderer in brenzligen Situationen zu schützen. Dabei kann es auch für die Retter schnell zu Unfällen kommen. Um im Falle des Falles vor gerichtlichen oder finanziellen Konsequenzen geschützt zu sein, müssen sie verschiedene Risiken absichern. Welche das sind, möchte ich in diesem Gastbeitrag aufzeigen. Diese Versicherungen sollten Notfallsanitäter abschließen, um im Falle eines Schadens abgesichert zu sein:

1. Unfallversicherung

Notfallsanitäter sind oft in gefährlichen Situationen tätig. Ob bei der Behandlung von Patienten am Unfallort oder während der Überführung ins Krankenhaus – ein Unfall kann jederzeit passieren. Um sich in solchen Fällen finanziell abzusichern, ist eine Unfallversicherung von besonderer Bedeutung. Mit dieser Versicherung kann eine sechsstellige Geldsumme vereinbart werden, die im Falle einer bleibenden Invalidität nach einem Unfall ausbezahlt wird. Eine Unfallversicherung bietet somit Notfallsanitätern ein zusätzliches Maß an Sicherheit und Schutz in ihrem anspruchsvollen Beruf.

Enis Eisfeld © Kees Finanzberater

2. Berufshaftpflichtversicherung

Eine Berufshaftpflichtversicherung ist für Notfallsanitäter unverzichtbar. Sie bietet einen Schutz vor finanziellen Folgen, die durch Fehler oder unbeabsichtigte Handlungen im Zusammenhang mit ihrer beruflichen Tätigkeit entstehen können. Ein Notfallsanitäter kann beispielsweise für Schäden haftbar gemacht werden, die bei einer falschen Behandlung eines Patienten verursacht wurden. Diese Art von Versicherung deckt Kosten für die Verteidigung gegen solche Ansprüche sowie eventuelle Entschädigungszahlungen ab. Es ist wichtig zu erwähnen, dass Notfallsanitäter – genau wie jede andere Berufsgruppe – eine solche Absicherung benötigen, um sich gegen finanzielle Risiken zu schützen.

3. Rentenversicherung

Für Notfallsanitäter ist eine private Rentenversicherung eine unverzichtbare Vorsorgemaßnahme, um im Alter eine sichere finanzielle Absicherung zu gewährleisten. Das System der Kapitalbildung sorgt dafür, dass während des Erwerbslebens regelmäßig Beiträge eingezahlt werden, die später in Form von Rentenzahlungen ausgezahlt werden. Da Notfallsanitäter oft körperlich anstrengende Arbeit verrichten, ist es besonders wichtig, frühzeitig mit dem Sparen für die Rente zu beginnen. Eine solche Versicherung garantiert ein angenehmes Leben im Ruhestand und eine regelmäßige Einkommensquelle, um finanziell unabhängig zu bleiben.

4. Krankenversicherung

Arbeitnehmer im Gesundheitswesen stehen täglich vor vielen Herausforderungen und haben ein erhöhtes Risiko für berufsbedingte Krankheiten und Verletzungen. Daher ist es unerlässlich, ausreichend geschützt zu sein. Eine Krankenversicherung ist in solchen Fällen unverzichtbar und bietet eine schnelle und effektive medizinische Versorgung sowie finanzielle Unterstützung für krankheitsbedingte Aufenthalte im Krankenhaus und Rehabilitation. Um jedoch bestmöglich abgesichert zu sein, ist es wichtig, eine Krankenversicherung auszuwählen, die den individuellen Bedürfnissen und Anforderungen entspricht.

Um als Notfallsanitäter bestmöglich gegen die finanziellen Auswirkungen von Unfällen, Fehlern oder Krankheiten gewappnet zu sein, ist es entscheidend, die passende Kombination aus den vier wichtigen Versicherungen zu wählen. Es ist wichtig, bei der Auswahl der Versicherungen die individuellen Bedürfnisse und Anforderungen zu berücksichtigen, um eine bestmögliche Absicherung zu garantieren. Um dabei die richtigen Entscheidungen zu treffen, kann ein spezialisierter Versicherungsexperte eine große Hilfe sein.

Über den Autor:

Enis Eisfeld und Kolja Schneider sind die Gründer von Blaulichtversichert – einem Projekt der Kees Finanzberater aus Braunschweig. Viele Mitarbeiter in dem Team sind oder waren Polizisten. Daneben ist das Team darauf spezialisiert, auch andere Berufsgruppen im öffentlichen Dienst abzusichern. Zum Beispiel Lehrer, Feuerwehrleute oder Mitarbeiter im Rettungsdienst.