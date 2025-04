Link wurde in die Zwischenablage kopiert

Servicevalue-Befragung Welche Versicherer Ihre Kunden aus deren Sicht am besten betreuen

Eine Studie von Servicevalue will herausgefunden haben, bei welchen Unternehmen sämtlicher Branchenzweige von Banken, Versicherern und Finanzdienstleistern die Kunden am besten betreuen.

Eine Studie von Servicevalue will herausgefunden haben, bei welchen Unternehmen sämtlicher Branchenzweige von Banken, Versicherern und Finanzdienstleistern die Kunden am besten betreuen.

Welche Finanzdienstleister aus Kundensicht mit ihrer Betreuung besonders überzeugen, hat das Marktforschungsunternehmen Servicevalue in Kooperation mit „Focus Money“ zum neunten Mal untersucht. Für die Studie „Kunden- und Finanzbetreuung“ wurden von 431 Finanzdienstleistern aus 23 Branchen, von Autobanken bis Vollversicherer, über 65.000 Kundenurteile berücksichtigt.

Die Methode:



Bei der Untersuchung handelt es sich laut der Autoren um eine Online-Befragung. Dabei werden sogenannte Panelisten eingeladen, die infrage stehenden Untersuchungsobjekte als Kunde zu bewerten. Jeder Panelist erhält eine dabei eine vorgegebene Auswahl von Finanzdienstleistern zur Bewertung beziehungsweise zur Angabe, ob er bezüglich seiner Finanzen vom jeweiligen Unternehmen überhaupt in den vergangenen 24 Monaten betreut wurde oder nicht.

Die konkrete Fragestellung lautet: „Wie bewerten Sie aus eigener Erfahrung und Erlebnissen innerhalb der letzten 24 Monate die Betreuungsangebote zu Finanzen, Versicherungen etc. bei folgenden Unternehmen? In Bezug auf Korrektheit, Fehlerfreiheit und Nutzen: Trifft es zu, dass der jeweilige Anbieter in der Betreuung Ihrer finanziellen Risiken und Chancen als qualitativ gut gelten könnte?“ Die Antworten erfolgen mittels einer sechsstufigen Zufriedenheits-Antwortskala, vergleichbar mit dem Schulnotensystem, anhand derer für jeden untersuchten Dienstleister ein individueller Mittelwert erhoben wird.

Was Servicevalue aus eher durchschnittlichen Ergebnissen macht

Liegt der empirische Mittelwert eines Dienstleisters niedriger als der Gesamt-Mittelwert der jeweiligen Branche, wird dieser Anbieter mit „Top Kunden-/Finanzbetreuung“ ausgezeichnet, so Servicevalue. Liegt der Eigenwert zusätzlich noch niedriger als der Mittelwert dieser überdurchschnittlichen Gruppe, wird der Dienstleister mit dem Prädikat „Beste Kunden-/ Finanzbetreuung“ versehen.

Diese Verfahrensweise wurde vielfach kritisiert, unter anderem von Verbraucherschützern. Statistisch führt sie zwangsläufig zu einer hohen Zahl vermeintlicher Sieger, selbst wenn die absoluten Ergebnisse wie in diesem Fall eher eine allenfalls durchschnittliche Kundenzufriedenheit belegen. Dies ist erfahrungsgemäß dem Geschäftsmodell von Servicevalue und „Focus Money“ geschuldet, bei dem prämierte Unternehmen Siegel zu Vertriebs- und Marketingzwecken erwerben können.

Auffällig: Obwohl die Untersucher angeben, eine Auszeichnung zu vergeben, werden auf der Website von Servicevalue gleich zwei Siegel (Beste Kundenbetreuung und Beste Finanzbetreuung) für nur ein Rankingergebnis gezeigt. Unternehmen, die keine der vermeintlichen Auszeichnungen bekommen, werden von Servicevalue nur in alphabetischer Reihenfolge ohne Ergebniswert aufgeführt.

Wie weitere relevante Branchen abschneiden

In der Kategorie „Spezialversicherer“, die nicht näher erläutert wird, beträgt der Branchenmittelwert beispielsweise 3,36. Hierzu zählen die Kölner auch Gesellschaften, die sich selbst wohl kaum das Prädikat Spezialversicherer geben würden, darunter zum Beispiel Die Bayerische, Volkswohl Bund oder WWK. An der Spitze liegen die ADAC Versicherungen (3,09).

Bewertet werden außerdem in einer eigenen Kategorie „Versicherungsmakler“. Der Branchenmittelwert liegt hier laut Servicevalue derzeit bei 3,41. An der Spitze rangiert die Helmsauer-Gruppe (3,20). Sieben Unternehmen bekommen das Etikett „Beste Kunden-/ Finanzbetreuung“. In der Kategorie „Finanzvertriebe“ liegt der Branchenmittelwert derzeit bei 3,25. Spitzenreiter ist Telis Finanz (3,05). Bei den Digitalversicherern betrögt der Branchenmittelwert 3,19. Vorne liegt Allvest (3,09). Verwunderlich ist der zweite Platz für Wefox (3.11). Das Unternehmen hat sich bereits vor Monaten aus dem deutschen Versicherungsgeschäft zurückgezogen.

Die Ergebnisübersicht der einzelnen Branchenzweige gibt es hier. Dabei handelt es sich genau um die zehn Unternehmen, die auch in der Beste-Kategorie von Servicevalue landen. Dahinter folgen sieben Unternehmen mit dem Siegel „Top“. Der Mittelwert dieser Teilbranche liegt bei 3,26. Nachfolgend die Top 10 der Vollversicherer:

Platz 1: Allianz (3,09)

Platz 1: Allianz (3,09)

Platz 2: DEVK (3,11)

Platz 2: DEVK (3,11)

Platz 3: Huk-Coburg (3,12)

Platz 3: Huk-Coburg (3,12)

Platz 4: Versicherer im Raum der Kirchen (3,13)

Platz 4: Versicherer im Raum der Kirchen (3,13)

Platz 5: R+V (3,15)

Platz 5: R+V (3,15)

Platz 6: Continentale (3,16)

Platz 6: Continentale (3,16)

Platz 7: Münchener Verein (3,17)

Platz 7: Münchener Verein (3,17)

Platz 8 Barmenia (3,18)

Platz 8 Barmenia (3,18)

Platz 9: Gothaer (3,18)

Platz 9: Gothaer (3,18)

Platz 10: Debeka (3,18)