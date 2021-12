Redaktion 12.06.2014 Lesedauer: 1 Minute

Versicherungen und das Unwetter Ein Blitz und die Ergo

Am Tag nach dem schweren Unwetter in NRW versuchen die Versicherungen, einen Überblick über die Schäden zu bekommen. Die Servicenummern von Provinzial, Arag und Co. laufen heiß. Erste Schadenschätzungen sind hoch.