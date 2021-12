Redaktion 30.09.2019 Lesedauer: 1 Minute

Versicherungs-Apps Kunden setzen unbewusst ihren Makler vor die Tür

Wer mit wenigen Klicks seine laufenden Verträge in einer App auf dem Smartphone bündeln will, verliert dabei mitunter die Geschäftsbeziehung mit seinem bisherigen Versicherungsmakler. Davor warnt Sven Hennig in seinem Makler-Blog, wo er einen aktuellen Fall eines Clark-Kunden beschreibt.