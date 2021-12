Christian Hilmes ( Redakteur ) 18.01.2017 Aktualisiert am 11.06.2021 - 13:33 Uhr Lesedauer: 4 Minuten

Versicherungs-Apps Makler: „Viele Insurtechs werden einen langsamen Tod sterben“

Bei komplexen Versicherungsfragen ¬ wie zum Beispiel der biometrischen Absicherung ¬ kommen die so genannten Insurtechs schnell an ihre Grenzen, meint Versicherungsmakler Tobias Bierl. Außerdem gibt er zu bedenken, dass die meisten Versicherungs-Apps bald nicht mehr am Markt sein dürften.