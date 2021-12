Christian Hilmes 14.03.2016 Lesedauer: 1 Minute

Versicherungs-Fintech Fairriester bekämpft Irrtümer über die Riester-Rente

Die private Altersvorsorge per Riester-Police ist nach Meinung vieler Verbraucher in Deutschland sehr kompliziert. Stimmt nicht, erwidert der Berliner Versicherungs-Fintech Fairr.de in einer aktuellen Online-Kampagne pro Riester-Rente.