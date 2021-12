GDV-Umfrage Versicherungs-Karriere attraktiver als gedacht

Einkommen und Sicherheit spielen für Berufseinsteiger eine zentrale Rolle. Das zeigt eine Yougov-Umfrage im Auftrag von Werde #Insurancer, der Nachwuchsinitiative der Versicherer. An der Befragung nahmen 1.005 Menschen im Alter zwischen 18 und 30 Jahren teil.

41 Prozent der Befragten können sich prinzipiell eine Tätigkeit in der Versicherungswirtschaft vorstellen. 8 Prozent votierten eindeutig für ja, für 33 Prozent wäre eine Versicherungskarriere denkbar, aber nur die zweite Wahl. Sowohl Akademiker als auch Menschen mit einer Berufsausbildung kommen bei dieser Frage zu ähnlichen Ergebnissen.

Gehalt und Sicherheit vor Image

Befragt nach dem Image der Versicherungswirtschaft, gab jeder Zweite an, ein neutrales Bild von der Versicherungswirtschaft zu haben. 9 Prozent sehen die Branche in einem positiven Licht, 27 Prozent negativ.



Das Image spielt bei der Wahl des Arbeitsplatzes jedoch nur eine untergeordnete Rolle. Wichtig sind für die unter 30-Jährigen das Einkommen, die Sicherheit des Arbeitsplatzes sowie eine sinnvolle Tätigkeit.

51 Prozent der 18- bis 30-Jährigen glauben, dass sich die Chancen auf eine gute Ausbildung durch die Pandemie verschlechtert haben. Ein knappes Drittel ist hingegen der Ansicht, dass sich durch die Pandemie nichts verändert hat.



Auszubildende scheinen sicherer durch die Krise zu kommen als Studierende. Die Hälfte der Studierenden meint, dass sich ihre beruflichen Aussichten verschlechtert haben. Unter den Auszubildenden sind es nur 39 Prozent. Auszubildende müssen sich zudem weniger Sorgen um ihre Anstellung machen und haben auch seltener ihre Karrierepläne geändert - sei es gewollt oder ungewollt.

Corona verschlechtert berufliche Situation

Die eigene Situation am Arbeitsmarkt betrachten die 18- bis 30-Jährigen recht gelassen. Die Mehrheit der Befragten beurteilt ihren beruflichen beziehungsweise ihren Ausbildungsstatus als gut bis befriedigend. Einzige Ausnahme: Arbeitslose und Hartz-IV-Bezieher sind pessimistischer. Rund drei Viertel der unter 30-Jährigen sorgen sich nicht um ihren Arbeitsplatz. Das gilt sowohl für Akademiker als auch für Angestellte mit Berufsausbildung.



Bei knapp der Hälfte der Befragten hat sich während der Pandemie nichts an der beruflichen Situation geändert. 37 Prozent der 18- bis 30-Jährigen geben jedoch an, dass sich ihre berufliche Situation verschlechtert habe.



Über die Brancheninitiative Werde #Insurancer

Im Mai 2020 startete die Nachwuchsinitiative für den personellen Vertrieb vom GDV. Die Initiative richtet sich an 16- bis 30-Jährige und soll Lust machen auf eine Karriere im Versicherungsvertrieb. Die Initiative setzt auf Social-Media-Marketing, um die junge Zielgruppe zu erreichen. Im Rahmen der Brancheninitiative hat GDV auch ein Online-Stellenportal ins Leben gerufen (DAS INVESTMENT berichtete).