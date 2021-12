Versicherungs-Studie: Kunden wollen Soforthilfe statt Geld

Junge GKV-Kunden wollen in die PKV

Ein ähnliches Bild zeigt sich auch bei den Pflege-Versicherten. Eine persönliche Beratung und Unterstützung der Pflegebedürftigen, was etwa die Pflegeeinstufung oder die Pflegesätze angeht, bezeichneten drei Viertel aller Umfrageteilnehmer als wichtig oder sehr wichtig. Einen persönlichen Pflegemanager, der die einzelnen Aufgaben koordiniert, wünschen sich zwei Drittel der Bundesbürger.Versicherungsgesellschaften haben die Bedeutung der Assistance-Leistungen erkannt. Fast alle (94 Prozent) sehen darin ein geeignetes Mittel zur Kundenbindung. 58 Prozent meinen außerdem, mit Assistance-Angeboten ließe sich der Umsatz steigern.84 Prozent der befragten Gesellschaften planen in den kommenden zwölf Monaten, ihre Assistance-Angebote auszuweiten. Dabei konzentrieren sie sich besonders auf die Bereiche „Unfall/Reha/Schadenmanagement" (50 Prozent), „Gesundheit" (41 Prozent), „Senioren" (36 Prozent), „Haus/Wohnung" (14 Prozent) und „Reise" (14 Prozent).Die Bankenchefs zögern hingegen noch, ihr Service-Angebot weiter auszubauen. Lediglich 28 Prozent der Befragten Bankmanager gaben an, ihre Assistance-Produkte im nächsten Jahr aufstocken zu wollen.