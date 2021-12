Versicherungs-Studie: Qualität ist für Makler ausschlaggebend

Wichtig sind außerdem die reibungslose und schnelle Abwicklung (54 Prozent) sowie attraktive Investmentmöglichkeiten (48 Prozent). Einen vergleichsweise geringeren Stellenwert haben hingegen vertriebliche Materialien wie Flyer oder Prospekte, die nur von 12 Prozent der Umfrageteilnehmer genannt wurden.Qualität bedeutet für Versicherungsvermittler in erster Linie Flexibilität und hohe Renditen. So gaben über 90 Prozent der Befragten an, dass ihnen bei Fondspolicen flexible Ein- und Auszahlungsmöglichkeiten während der Laufzeit „wichtig“ oder „sehr wichtig“ sind. Etwa gleich hohe Bedeutung wird der Möglichkeit eingeräumt, während des Sparens für bestehende Verträge bei der Fondspalette Anpassungen vornehmen zu können. Insgesamt 90 Prozent der Befragten bewerteten hohe Renditen als mindestens „wichtig“.Dahinter folgen Kriterien wie die Sicherung gegen Inflation, regelmäßige Berichte zur Fondsentwicklung sowie Wechselmöglichkeiten zwischen Deckungsstock und Fondsanlagen.Auch in der Auszahlungs- beziehungsweise Rentenphase ist Flexibilität gefordert. Auf Platz Eins der Wunschliste steht der flexible Rentenbeginn, den mit 97 Prozent nahezu alle befragten Makler und Mehrfachagenten zumindest als „wichtig“ empfinden. Dahinter folgen die Möglichkeit eines Rückkaufs beziehungsweise von Teilauszahlungen in der Rentenphase (94 Prozent), ein kundenindividuelles Ablaufmanagement (87 Prozent) sowie das kapitalmarktabhängige Ablaufmanagement (85 Prozent).Nur wenig niedriger ist die Bedeutung der garantierten Rente in Euro und eines garantierten Rentenwertfaktors (jeweils 83 Prozent).Auch die Versicherer müssen ein klares Anforderungsprofil erfüllen. Mit Abstand das wichtigste Kriterium aus Sicht der Vermittler ist das Unternehmensrating: Rund 88 Prozent gaben an, dass ihnen die Bewertung eines Versicherers von Ratingagenturen „wichtig“ oder „sehr wichtig“ ist. Auch die Unternehmensgröße spielt für viele Makler und Mehrfachagenten eine bedeutsame Rolle (69 Prozent). Die internationale Ausrichtung des Anbieters ist für knapp die Hälfte von Belang.