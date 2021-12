Versicherungs-Studie: Verständlichkeit und Flexibilität gefragt

Außerdem wünscht sich über die Hälfte der Verbraucher eine Versicherung, die passgenau auf ihre jeweilige Lebensphase abgestimmt ist. Dazu zählen Produkte für junge Mütter, Ehepaare oder Senioren. Ebenso viele der Befragten können sich vorstellen, eine zusätzliche Versicherung gegen Arbeitslosigkeit abzuschließen, die sowohl finanzielle Hilfe als auch qualifizierte Unterstützung bei der Stellensuche und Bewerbung bietet. Nahezu ein Drittel der Befragten würde eine Versicherung begrüßen, die in einer unverschuldeten finanziellen Notlage Schutz bietet und beispielsweise beim Weg aus einer Überschuldung hilft.Auch die zunehmende Bedeutung der Freizeitgestaltung spiegelt sich in den Anforderungen an Versicherungsgesellschaften wider. So begrüßen 36 Prozent der Befragten die Möglichkeit, individuelle Risiken wie beispielsweise einen Bungee-Sprung mit einer Event- oder Tagespolice absichern zu können.