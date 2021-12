Versicherungs- und Vorsorge-Check Universa bietet neues Beratungstool

Die Speicherung von Daten mit dem neuen VVC erfolgt in einem geschützten Bereich. Dort sind Schnittstellen zum Angebotsrechner und Agentursystem hinterlegt. In einem PDF-Warenkorb können sämtliche Dokumente archiviert werden. Neben PDF- sind auch Angebotsdateien speicherbar, die mit nur einem Klick eine Weiterverarbeitung ermöglichen.Das Online-Beratungstool wurde für den Tablet-Einsatz konzipiert, kann aber auch ohne Einschränkungen am PC oder Notebook genutzt werden. Durch eine intuitive Benutzeroberfläche ist eine interaktive Kundenberatung möglich. Kunden erhalten durch das neue Tool einen Überblick über ihre Versorgungssituation.Der eigene Außendienst wird mit dem VVC bei einer bedarfsgerechten Beratung unterstützt, die sich an den Zielen und Wünschen orientiert und eine lebensbegleitende Betreuung ermöglicht. Als Besonderheit sind in dem neuen Tool auch nützliche Hilfen, wie eine Beratungs-Checkliste sowie ein Renten- und Erwerbsminderungsrechner hinterlegt.