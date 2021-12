Redaktion 20.11.2015 Lesedauer: 1 Minute

Versicherungsaufsicht Beim Beschwerdemanagement läuft noch nicht alles rund

Nur 5 Prozent der Beschwerden an Versicherungen landen bei der Bafin - ein Zeichen, dass deren Großteil zufriedenstellend bearbeitet wird. Doch es hakt noch an vielen Stellen bei der statistischen Erfassung, sowohl bei den Versicherern, als auch bei den Aufsehern in der Bafin selbst.