Redaktion 15.12.2016 Lesedauer: 1 Minute

Versicherungsberater wollen Versicherungsberater bleiben Bundesverband der Versicherungsberater über die IDD-Umsetzung

Der Bundesverband der Versicherungsberater (BVVB) begrüßt in seiner Stellungnahme für das Wirtschaftsministerium diese Trennung ausdrücklich, da damit zugleich eine Absage an Mischmodelle verbunden sei. An ihrer alten Berufsbezeichnung wollen die Versicherungsberater, von denen derzeit 304 registriert sind, festhalten.