Redaktion 20.02.2017 Lesedauer: 1 Minute

versicherungsberatercheck.de gestartet Jetzt gezielt mit Empfehlungen aus dem Internet punkten

Ein Startup aus Köln schickt sich an, das Thema Empfehlungsmarketing für Versicherungsvermittler auf eine neue Stufe der Qualität zu stellen: Die Website www.versicherungsberatercheck.de ist am 1. Februar 2017 an den Start gegangen und will diejenigen Vermittler fördern, die ihre Kunden qualifiziert und fair beraten.