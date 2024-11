Nicht jeder lässt sich einen Bären aufbinden: Auch wenn Schwarzbären in Kalifornien ihren Lebensraum haben und auf der Suche nach Nahrung in Wohngegenden gelangen, war diese Story dann doch zu kurios. Die kalifornische Versicherungsbehörde (California Department of Insurance) hat nach eigenen Angaben vier Verdächtige festgenommen, die behauptet hatten, ein Bär habe Schäden an ihren Fahrzeugen verursacht.



Bär klettert in Rolls Royce?

Die Untersuchung der Behörde begann, nachdem eine Versicherungsgesellschaft einen Betrugsverdacht vermutet hatte. Ein Verdächtiger behauptete, am 28. Januar 2024 sei ein Bär in seinen 2010er Rolls Royce Ghost (Neupreis für das Basismodell rund 290.000 Euro) eingedrungen und habe dort Schäden im Innenraum verursacht. Das Fahrzeug stand auf einem Parkplatz im Ferien­ort Lake Arrowhead.



Der Fahrzeughalter stellte seiner Versicherung neben der Reparaturrechnung Fotos der Schäden (zerfetzte Autositze und kaputte Türen) sowie Aufnahmen einer Überwachungskamera zur Verfügung, die den Angaben zufolge den mutmaßlichen Bären im Inneren des Wagens zeigten. Die Behörde veröffentlichte das Video, das es selbst mit dem Titel „Operation Bärenkralle“ versah, mittlerweile.

Dreiste Betrüger versuchten Masche mehrfach

Die Prüfung des Videos durch Ermittler der Behörde ergab, dass es sich bei dem Bären tatsächlich um eine Person in einem Bärenkostüm handelte. Bei der weiteren Untersuchung kam heraus, dass zwei weitere Versicherungsansprüche bei unterschiedlichen Versicherungsgesellschaften für die Verdächtigen mit demselben Schadensdatum und am selben Ort vorlagen. Die Ansprüche betrafen einen Mercedes G63 AMG und einen Mercedes E350, ebenfalls hochpreise Fahrzeuge. Dabei schienen die Verdächtigen erneut ein Kostüm getragen zu haben, um den Anschein zu erwecken, dass auch in diesen Fällen ein Bär in die Fahrzeuge eingedrungen sei und sie beschädigt habe. Auch hierfür legten die Verdächtigen Videos vor.

Hallo, Herr Kaiser! Das ist schon ein paar Tage her. Mit unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Versicherungen“ bleiben Sie auf dem neuesten Stand! Zweimal die Woche versorgen wir Sie mit News, Personalien und Trends aus der Assekuranz. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT Versicherungen (2 x wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Biologe erkennt Menschen im Kostüm

Um sicherzustellen, dass es sich in dem Video tatsächlich nicht um einen Bären handelte, ließ das Department sogar einen Biologen die drei mutmaßlichen Bärenvideos überprüfen und kam auch zu dem Schluss, dass es sich eindeutig um einen Menschen in einem Bärenkostüm handelte. In dem Video fiel das ungewöhnlich glänzende, weiche Fell des vermeintlichen Vierbeiners auf, das wohl eher an ein Halloween-Outfit erinnerte. Zudem wirkten die Bewegungen des angeblichen Bären eher unbeholfen, als er durch das Fenster der Fahrertür in den Wagen kletterte.

Nachdem sie einen Durchsuchungsbefehl erlassen hatten, fanden Ermittler das Bärenkostüm samt abnehmbaren Tatzen und Metallkrallen im Haus der vier Verdächtigen, angeblich Freunde aus Glendale zwischen 26 und 39 Jahren. Ihnen droht eine Anklage wegen Versicherungsbetrugs und verbrecherischen Komplotts. Der potenzielle Schaden für die Versicherer aufgrund des mutmaßlichen Betrugs soll laut Mitteilung der Behörde bei 141.839 US-Dollar liegen.