Redaktion 06.11.2015 Lesedauer: 1 Minute

Versicherungsbetrug? Bushidos Villa auf den Kopf gestellt

Polizei-Razzia in Kleinmachnow: Rund zwei Dutzend Kriminalbeamte klingelten am Donnerstagmorgegen gegen 7 Uhr an der Haustür des Skandal-Rappers „Bushido“. Gegen Anis F. werde wegen des Verdachts des Versicherungsbetrugs ermittelt, so ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft.