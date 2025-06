Rund 700 Teilnehmer, Wut auf die Arbeitgeber, aber auch Hoffnung auf einen guten Tarifabschluss, so erlebte DAS INVESTMENT den Streiktag in Hamburg. Wir haben die ersten Bilder.

Bei der Kundgebung in Hamburg vor Ort So lief der erste Streiktag in der Versicherungsbranche

„Die Bilanz stimmt – unser Gehalt noch nicht“: Was auf einem Plakat bei der Verdi-Kundgebung im Hamburger Stadtpark beim bundesweiten 24-stündigen Streiktag der Versicherungsbranche steht, fasst die Haltung der Teilnehmer treffend zusammen. Die Beschäftigten sind verstimmt, aus den Verhandlungen drangen angebliche Aussagen der Gegenseite nach außen, dass man mit der Inflation selber klarkommen müsse. Dabei hätten die Unternehmen in den vergangenen Geschäftsjahren und auch im ersten Quartal 2025 gute bis hervorragende Ergebnisse erzielt.

Fast 20.000 Beschäftigte – 700 streiken

Hamburg ist mit fast 20.000 Beschäftigten immerhin der drittgrößte Versicherungsstandort in Deutschland. Dafür ist die Beteiligung mit 700 Personen, die Verdi als Größenordnung nennt, an diesem Tag wohl eher als gering einzuschätzen. Der Organisationsgrad in der Versicherungsbranche ist traditionell nicht so hoch, lange und harte Tarifauseinandersetzungen kennt die Assekuranz nicht.

Von einigen Versicherern sind überhaupt keine Beschäftigten anwesend, die meisten Teilnehmer sollen von der Ergo gekommen sein (60). In Summe wohl kaum Zahlen, die die Arbeitgeber einschüchtern, beziehungsweise die Abläufe in den Unternehmen zum Stillstand bringen könnten. Doch im Vergleich zu früheren Zeiten ist das Engagement der Beschäftigten deutlich gewachsen. Der Hamburger Verdi-Gewerkschaftssekretär Michael Jacobsen spricht gegenüber DAS INVESTMENT sogar von einem „Turnaround“. In den vergangenen Monaten habe es viele Eintritte gegeben.

Arbeitgeberseite bewegt sich derzeit nicht

Wie hoch die Streikbeteiligung bundesweit aussieht, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Die Liste der standortbezogenen Streikaufrufe von Verdi ist jedenfalls lang. Immerhin geht es um 180.000 Beschäftigte im Innendienst. Gestern forderte die Dienstleistungsgewerkschaft im Vorfeld des Streiks ein klar verbessertes Angebot der Arbeitgeber.

Doch das ist nicht in Sicht. Das Angebot aus der dritten Verhandlungsrunde (28 Monate Laufzeit, zwei Erhöhungen von 4,8 und 3,3 Prozent sowie 220 Euro mehr für Auszubildende) steht. Der Arbeitgeberverband der Versicherungsunternehmen in Deutschland (AGV) will am 4. Juli weiterverhandeln. Es sei der finale Versuch einer Einigung noch vor dem Herbst. Die Arbeitnehmerseite fordert dagegen 12 Prozent höhere Gehälter und Zulagen.

Verdi sieht bei derzeitigem Angebot weiter einen Reallohnverlust

Verhandlungsführerin Martina Grundler wiederholte vor Streikbeginn die bekannten Positionen: „Die Versicherungskonzerne sind sehr gut durch die Krisenjahre gekommen und erzielen hohe Margen – davon müssen endlich auch die Beschäftigten ihren fairen Anteil erhalten.“ Das bisherige Angebot der Arbeitgeber sehe stattdessen Reallohnverluste vor, so Grundler. Nach Verdi-Berechnungen liegt diese im Jahr 2027 bei rund 4 Prozent weniger als im Jahr 2020. „Ein solcher Umgang mit den Beschäftigten, die diese Gewinne erwirtschaftet haben, ist hochnotpeinlich für eine Branche, die von Vertrauen, Verlässlichkeit und Integrität lebt.“

Weitere Warnstreiks scheinen derweil wahrscheinlich. Verdi fürchtet, dass „die Arbeitgeber versuchen, die Streiks auszusitzen, weil sie glauben, dass die Mehrheit mit ihrem Angebot zufrieden ist“.

