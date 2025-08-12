Deutsche Versicherer – viele Überstunden, wenig Transparenz
Überstunden gehören für viele Arbeitnehmer in Deutschland zum Arbeitsalltag: Knapp 4,4 Millionen von ihnen haben im Jahr 2024 durchschnittlich mehr gearbeitet, als in ihrem Arbeitsvertrag vereinbart war. Das entsprach einem Anteil von 11 Prozent der insgesamt 39,1 Millionen Arbeitnehmer. Die Zahlen hat das Statistische Bundesamt (Destatis) vor kurzem mitgeteilt. Die Daten basieren auf den Erstergebnissen der Arbeitskräfteerhebung des Mikrozensus für das vergangene Jahr.
Am weitesten verbreitet war Mehrarbeit im Bereichen Finanz- und Versicherungsleistungen, wo 17 Prozent der Arbeitnehmer davon betroffen waren. Eine genauere Branchendifferenzierung liegt dabei allerdings nicht vor. Am niedrigsten war der Anteil mit 6 Prozent im Gastgewerbe. Insgesamt leisten Männer dabei mit einem Anteil von 13 Prozent etwas häufiger Mehrarbeit als Frauen (10 Prozent).
15 Prozent der Betroffenen mit mindestens 15 Stunden Mehrarbeit pro Woche
Für die meisten Beschäftigten war der Umfang der Mehrarbeit auf wenige Stunden pro Woche begrenzt. 45 Prozent gaben an, durchschnittlich weniger als fünf Überstunden geleistet zu haben. Bei insgesamt 73 Prozent waren es weniger als zehn Stunden. Allerdings leisteten 15 Prozent der Betroffenen mindestens 15 Stunden Mehrarbeit in der Woche.
Bei Großteil fließt Mehrarbeit in ein Arbeitszeitkonto
Mehrarbeit kann laut Destatis in Form von bezahlten und unbezahlten Überstunden geleistet werden oder auf ein Arbeitszeitkonto einfließen, über das sie später wieder ausgeglichen werden kann. Von den Personen, die 2024 mehr gearbeitet hatten als vertraglich vereinbart, leistete knapp jede oder jeder Fünfte (19 Prozent) unbezahlte Überstunden. 16 Prozent wurden für ihre Überstunden bezahlt. 71 Prozent nutzten ein Arbeitszeitkonto für die geleistete Mehrarbeit. Mehrarbeit wurde teilweise auch über eine Kombination der drei Formen geleistet.
Die meisten Versicherer wollen über Überstunden nicht reden
Die Zahlen liefern zumindest einen Anhaltspunkt dafür, dass Überstunden bei Deutschlands Versicherern im Vergleich zu anderen Branchen überdurchschnittlich häufig vorkommen. Wie es genau aussieht, wollte DAS INVESTMENT von den größten deutschen Marktteilnehmern wissen und übermittelte rund 20 Unternehmen einen umfangreichen Fragenkatalog.
Die Beteiligung war ernüchternd. Die Mehrzahl der Gesellschaften wollte sich nicht beteiligen. Zwar berühren einige Punkte Firmeninterna, auf die die Pressestellen der Versicherer in ihren Antworten auch verweisen. Eine Begründung für eine komplette Nichtbeantwortung stellt das jedoch nicht dar. Einmal mehr zeigt sich, dass viele Branchenunternehmen sich gerne dann öffentlichkeitswirksam äußern, wenn die Themen auf ihr Image vor allem als Arbeitgeber einzahlen, in anderen Fällen jedoch durch Intransparenz glänzen.
In der folgenden Bilderstrecke haben wir die Antworten der Unternehmen aufbereitet, die den Fragenkatalog in der gewünschten Form beantwortet haben. Dabei handelt es sich um die Allianz, Talanx, Alte Leipziger, Signal Iduna, Nürnberger und Hansemerkur:
Wie hoch ist der Anteil derer, die regelmäßig Überstunden leisten? Wie viele Überstunden laufen im Jahr im Gesamtunternehmen auf? Wie viele entfallen im Durchschnitt auf einen Mitarbeiter?
Keine Antwort
Wie hat sich die Anzahl der Überstunden in den vergangenen drei Jahren aufs Gesamtunternehmen bezogen entwickelt?
Keine Antwort
In welchen Unternehmensbereichen oder Tätigkeitsfeldern fallen am häufigsten Überstunden an, wo am seltensten?
Keine Antwort
Welche konkreten Maßnahmen ergreifen Sie zur Reduzierung von Überstunden?
Konkrete Maßnahmen werden in den jeweiligen Abteilungen/Teams individuell erarbeitet und mit den Mitarbeitenden vereinbart. Daher ist eine pauschale Antwort hier nicht möglich.
Welche konkreten Regelungen haben Sie für Überstunden (Genehmigungsverfahren, Höchstgrenzen)?
Zusätzliche Arbeitsstunden richten sich nach den betrieblichen Regelungen zur flexiblen Arbeitszeit. Mehrarbeit erfolgt auf Anordnung mit Zustimmung des Betriebsrats. Die Grenzen des Arbeitszeitgesetzes werden selbstverständlich berücksichtigt.
Gibt es unterschiedliche Regelungen für verschiedene Mitarbeitergruppen (Tarif/AT, Führungskräfte)?
Für nicht leitende Angestellte richten sich die Regelungen nach dem Tarifvertrag.
Welche Rolle spielen Homeoffice und flexible Arbeitszeiten bei der Überstundenvermeidung?
Keine – hinsichtlich Arbeitsleistung/Überstunden ist es für uns nicht erheblich, ob sie im Büro oder mobil erbracht wird/werden.
Wie wird die Erfassung von Überstunden sichergestellt?
Die Allianz Deutschland Gruppe verfügt über elektronische Zeiterfassungssysteme sowie über ein Tool zur Erfassung der Arbeitszeit für das mobile Arbeiten, die von nicht leitenden Mitarbeitern genutzt werden.
Gibt es eine Obergrenze für anrechenbare Überstunden pro Monat oder Jahr? Welche Fristen gelten für den Abbau?
Dies bestimmt sich nach den jeweiligen betrieblichen Regelungen zur flexiblen Arbeitszeit. Grundsätzlich werden hierbei Überstunden durch Freizeit ausgeglichen beziehungsweise angemeldete Mehrarbeit ausbezahlt.
Wie werden Überstunden vergütet (Zuschläge, Pauschalen)?
Die Vergütung von Mehrarbeit bestimmt sich nach dem Tarifvertrag.
Unter welchen Umständen verfallen Überstunden?
Nach bestimmten Zeiträumen können zusätzliche Arbeitsstunden im Rahmen der betrieblichen Regelungen zur flexiblen Arbeitszeit verfallen.
Welche saisonalen Schwankungen gibt es (zum Beispiel durch Schadensereignisse, Jahresabschluss)?
Beispielsweise durch größere Unwetterereignisse, die nicht vorhersehbar sind (Überschwemmungen durch Starkregen, Sturm/Hagelschäden etc.)
Wie hoch ist der Anteil derer, die regelmäßig Überstunden leisten? Wie viele Überstunden laufen im Jahr im Gesamtunternehmen auf? Wie viele entfallen im Durchschnitt auf einen Mitarbeiter?
Überstunden klassifizieren sich in Gleitzeitplus- und Mehrarbeitsstunden. Die Steuerung des Gleitzeitkontos obliegt dem Mitarbeitenden in Abstimmung mit der Führungskraft und hat feste Ober- und Untergrenzen. Mehrarbeit muss von der Führungskraft angeordnet und beim Betriebsrat beantragt werden. Im Durchschnitt sind im letzten Jahr 16,5 Mehrarbeitsstunden pro Mitarbeitenden angefallen. Der Anteil der Mitarbeitenden die Mehrarbeitsstunden geleistet haben, liegt bei 17 Prozent.
Wie hat sich die Anzahl der Überstunden in den vergangenen drei Jahren aufs Gesamtunternehmen bezogen entwickelt?
Die Anzahl der Mehrarbeitsstunden ist in den letzten drei Jahren konstant geblieben.
In welchen Unternehmensbereichen oder Tätigkeitsfeldern fallen am häufigsten Überstunden an, wo am seltensten?
Am häufigsten fallen Mehrarbeitsstunden in den Bereichen Betrieb und Schaden an.
Welche konkreten Maßnahmen ergreifen Sie zur Reduzierung von Überstunden?
Für den Abbau von Gleitzeitplus- und Mehrarbeitsstunden wird zwischen Mitarbeitenden und Führungskraft ein konkreter Abbauplan erarbeitet und umgesetzt. Zudem gibt es Betriebsvereinbarungen, in der die maximale Anzahl an Gleitzeit- und Mehrarbeitsstunden geregelt ist.
Welche konkreten Regelungen haben Sie für Überstunden (Genehmigungsverfahren, Höchstgrenzen)?
Es gibt sowohl Höchstgrenzen als auch Genehmigungsverfahren. So sind zum Beispiel Mehrarbeitsstunden grundsätzlich freiwillig und unterliegen der Mitbestimmung durch die Betriebsräte.
Gibt es unterschiedliche Regelungen für verschiedene Mitarbeitergruppen (Tarif/AT, Führungskräfte)?
Ja, es gibt unterschiedliche Regelungen.
Welche Rolle spielen Homeoffice und flexible Arbeitszeiten bei der Überstundenvermeidung?
Aufgrund der bei uns möglichen flexiblen Arbeitszeiten und der damit verbundenen Gleitzeit- und Mehrarbeitskonten können Überstunden über einen längeren Zeitraum ausgeglichen werden. Dies trägt zu einem angemessenen Verhältnis zwischen betrieblichen Interessen und privaten Interessen der Mitarbeitenden bei. Der Ort der Arbeit – Office oder mobiles Arbeiten – spielt dabei keine Rolle, kann aber ebenfalls zur Effizienzsteigerung beitragen.
Wie wird die Erfassung von Überstunden sichergestellt?
Die betreffenden Mitarbeiter sind zur Zeiterfassung von Mehrarbeitsstunden verpflichtet.
Gibt es eine Obergrenze für anrechenbare Überstunden pro Monat oder Jahr? Welche Fristen gelten für den Abbau?
Es gibt diverse unterschiedliche Regelungen im Konzern. So muss beispielsweise das Mehrarbeitskonto einmal im Jahr auf 38 Stunden heruntergefahren sein.
Wie werden Überstunden vergütet (Zuschläge, Pauschalen)?
Es gelten die tariflichen Zuschläge gemäß dem Manteltarifvertrag für das private Versicherungsgewerbe.
Unter welchen Umständen verfallen Überstunden?
Es gibt keine Kappung von Mehrarbeitsstunden.
Welche saisonalen Schwankungen gibt es (zum Beispiel durch Schadensereignisse, Jahresabschluss)?
Aufgrund von Großschadenereignissen und erhöhtem Arbeitsaufkommen zum Jahreswechsel kommt es zu Schwankungen in den Gleitzeit- und Mehrarbeitsstundenkonten.
Wie hoch ist der Anteil derer, die regelmäßig Überstunden leisten? Wie viele Überstunden laufen im Jahr im Gesamtunternehmen auf? Wie viele entfallen im Durchschnitt auf einen Mitarbeiter?
Im Durchschnitt der letzten Jahre sind rund 55.000 Überstunden angefallen. Bei etwa 4.700 Mitarbeitenden entspricht das durchschnittlich etwa zwölf Überstunden pro Person und Jahr. Wichtig zu erwähnen ist, dass wir viele Teilzeitkräfte beschäftigen. Daher fallen hier schon Stunden als Überstunden an, die Vollzeitbeschäftigte noch innerhalb ihrer regulären Arbeitszeit leisten würden. Wir sprechen hier ausdrücklich von freiwillig geleisteten Überstunden, nicht von angeordneten.
Wie hat sich die Anzahl der Überstunden in den vergangenen drei Jahren aufs Gesamtunternehmen bezogen entwickelt?
Die Anzahl der Überstunden ist in den letzten drei Jahren erfreulicherweise rückläufig. Dies liegt zum einen an unternehmensweiten Maßnahmen zur Steuerung und Regulierung von Überstunden. Zum anderen konnten wir seit 2022 rund 250 neue Mitarbeitende einstellen, wodurch sich die Arbeitslast besser verteilt.
In welchen Unternehmensbereichen oder Tätigkeitsfeldern fallen am häufigsten Überstunden an, wo am seltensten?
Das lässt sich nicht pauschal beantworten. Erhöhte Arbeitsaufkommen in operativen Bereichen, beispielsweise in der Schadensbearbeitung nach Unwettern, können zu Mehrarbeit führen. Ebenso Projekte und Umstrukturierungen, etwa die Umsetzung neuer regulatorischer Vorgaben
Welche konkreten Maßnahmen ergreifen Sie zur Reduzierung von Überstunden?
Stellen wir einen dauerhaften Mehrbedarf an Arbeitskapazitäten fest, schaffen wir neue Stellen. Das ist für uns auch wirtschaftlicher, da sowohl Überstunden als auch die Beauftragung externer Dienstleister langfristig teurer sind als die Erledigung durch eigene Mitarbeitende. Zudem setzen wir auf nachhaltige Effizienzsteigerung durch die Digitalisierung unserer Prozesse und den Einsatz von KI.
Welche konkreten Regelungen haben Sie für Überstunden (Genehmigungsverfahren, Höchstgrenzen)?
Wir bieten Arbeitszeitmodelle mit Arbeitszeitkonten, die eine gewisse Flexibilität ermöglichen. Bei saisonal schwankendem Arbeitsaufkommen bieten wir auf freiwilliger Basis Samstagsarbeit an, die jeweils von den Mitbestimmungsgremien genehmigt wird.
Gibt es unterschiedliche Regelungen für verschiedene Mitarbeitergruppen (Tarif/AT, Führungskräfte)?
Nein, grundsätzlich gelten die gleichen Regelungen für alle Mitarbeitenden.
Welche Rolle spielen Homeoffice und flexible Arbeitszeiten bei der Überstundenvermeidung?
Flexible Arbeitszeiten tragen wesentlich zur Vermeidung von Überstunden bei. Homeoffice beeinflusst die Lage der Arbeitszeiten eher indirekt.
Wie wird die Erfassung von Überstunden sichergestellt?
Alle Arbeitszeiten werden von unseren Mitarbeitenden in unserem Zeiterfassungssystem erfasst. In den Betrieben stehen Zeiterfassungsterminals zur Verfügung, bei mobiler Arbeit erfolgt die Erfassung manuell über den Laptop im selben System.
Gibt es eine Obergrenze für anrechenbare Überstunden pro Monat oder Jahr? Welche Fristen gelten für den Abbau?
Nein, aber unser Zeiterfassungssystem kappt automatisch Zeiten, die über die gesetzliche Höchstarbeitszeit von zehn Stunden hinausgehen, sowie Pausenzeiten. Dies dient auch dazu, die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zu gewährleisten.
Wie werden Überstunden vergütet (Zuschläge, Pauschalen)?
Es gelten die tariflichen Regelungen: Normale Mehrarbeit wird mit 25 Prozent Zuschlag vergütet, Samstagsarbeit mit 50 Prozent und Sonn- und Feiertagsarbeit mit 100 Prozent. In Ausnahmefällen honorieren wir besonders hohen Einsatz zusätzlich mit Einmalzahlungen.
Unter welchen Umständen verfallen Überstunden?
Überstunden verfallen grundsätzlich nicht, abgesehen von den erwähnten automatischen Kappungen.
Welche saisonalen Schwankungen gibt es (zum Beispiel durch Schadensereignisse, Jahresabschluss)?
Saisonale Schwankungen entstehen beispielsweise durch wetterbedingte Schadenereignisse oder Jahresabschlussarbeiten.
Wie hoch ist der Anteil derer, die regelmäßig Überstunden leisten? Wie viele Überstunden laufen im Jahr im Gesamtunternehmen auf? Wie viele entfallen im Durchschnitt auf einen Mitarbeiter?
Keine Antwort.
Wie hat sich die Anzahl der Überstunden in den vergangenen drei Jahren aufs Gesamtunternehmen bezogen entwickelt?
Keine Antwort.
In welchen Unternehmensbereichen oder Tätigkeitsfeldern fallen am häufigsten Überstunden an, wo am seltensten?
Größere Arbeitsspitzen, beispielsweise im Kfz-Wechselgeschäft am Jahresende oder bei IT-Updates außerhalb der „normalen“ Arbeitszeiten, fangen wir durch Überstunden auf.
Welche konkreten Maßnahmen ergreifen Sie zur Reduzierung von Überstunden?
Mitarbeitende können im Rahmen der „Flex-Work“-Betriebsvereinbarung bei Bedarf unter Berücksichtigung betrieblicher Belange bis zu 80 Prozent ihrer monatlichen Arbeitszeit im Homeoffice verbringen. In Kombination mit unserer flexiblen Arbeitszeitregelung möchten wir so Mehrarbeit vorbeugen und die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben unterstützen.
Welche konkreten Regelungen haben Sie für Überstunden (Genehmigungsverfahren, Höchstgrenzen)?
Als Überstunden gelten die angeordneten Zeiten, welche die tägliche Regelarbeitszeit überschreiten oder außerhalb der betrieblichen Arbeitszeiten liegen. Diese müssen im Vorfeld durch die zuständige Personalstelle sowie den Betriebsrat genehmigt werden. Eine tägliche Arbeitszeit von zehn Stunden darf auch nicht überschritten werden, es sei denn, es liegt ein absoluter Notfall vor.
Gibt es unterschiedliche Regelungen für verschiedene Mitarbeitergruppen (Tarif/AT, Führungskräfte)?
Siehe Antwort zu Frage 8.
Welche Rolle spielen Homeoffice und flexible Arbeitszeiten bei der Überstundenvermeidung?
Siehe Antwort zu Frage 4.
Wie wird die Erfassung von Überstunden sichergestellt?
Sämtliche Arbeitszeiten von Mitarbeitenden werden im Office beziehungsweise Homeoffice durch ein digitales Arbeitszeitsystem erfasst. Von dieser Regelung ausgenommen sind leitende Mitarbeitende sowie die Vorstandsmitglieder selbst.
Gibt es eine Obergrenze für anrechenbare Überstunden pro Monat oder Jahr? Welche Fristen gelten für den Abbau?
Durch eine umfassende Regelung zur flexiblen Arbeitszeit (Betriebsvereinbarung) dürfen Zeitguthaben oder Zeitschulden von Mitarbeitenden bis 150 Stunden (Teilzeitkräfte anteilig) betragen. Dieser Zeitsaldo ist zu einem Stichtag im Jahr jeweils am 30. September auf 40 Stunden im Plus oder Minus zurückzuführen.
Wie werden Überstunden vergütet (Zuschläge, Pauschalen)?
Die Höhe der Überstundenzuschläge wird je nach Anfall vergütet. Bei erforderlichen Tätigkeiten, zum Beispiel IT-Updates sonntags oder an Feiertagen ist diese höher als die Überstundenvergütung für Werktage oder Samstage.
Unter welchen Umständen verfallen Überstunden?
Siehe Antwort zu Frage 9.
Welche saisonalen Schwankungen gibt es (zum Beispiel durch Schadensereignisse, Jahresabschluss)?
Siehe Antwort zu Frage 3.
Wie hoch ist der Anteil derer, die regelmäßig Überstunden leisten? Wie viele Überstunden laufen im Jahr im Gesamtunternehmen auf? Wie viele entfallen im Durchschnitt auf einen Mitarbeiter?
Im Jahr 2024 wurden ca. 26.000 Stunden Mehrarbeit geleistet. Rechnerisch ergeben sich circa zehn Stunden Mehrarbeit pro Mitarbeiter im Innendienst.
Wie hat sich die Anzahl der Überstunden in den vergangenen drei Jahren aufs Gesamtunternehmen bezogen entwickelt?
Die Anzahl ist 2024 im Vergleich zu 2023 (stark) zurückgegangen.
In welchen Unternehmensbereichen oder Tätigkeitsfeldern fallen am häufigsten Überstunden an, wo am seltensten?
Die Summe der Stunden ist am höchsten im Vorstandsbereich Operations, dem Bereich mit den meisten Mitarbeitenden.
Welche konkreten Maßnahmen ergreifen Sie zur Reduzierung von Überstunden?
Durch unsere flexiblen Arbeitszeitmodelle, auch unter Einbezug des Zeitwertkontenmodells, schaffen wir einen guten Ausgleich zwischen Mitarbeiter- und Unternehmensinteressen.
Welche konkreten Regelungen haben Sie für Überstunden (Genehmigungsverfahren, Höchstgrenzen)?
Für angeordnete Überstunden gelten die Zuschläge gemäß dem Tarifvertrag für die Versicherungswirtschaft. Zudem haben wir mit unserem Betriebsrat über Betriebsvereinbarungen einen Rahmen geschaffen. Zuschlagspflichtige Überstunden müssen von der Führungskraft genehmigt werden und bedürfen gemäß dem Betriebsverfassungsgesetz der Zustimmung des Betriebsrats.
Gibt es unterschiedliche Regelungen für verschiedene Mitarbeitergruppen (Tarif/AT, Führungskräfte)?
Bei übertariflich vergüteten Mitarbeitern sind Mehrarbeitszuschläge ausgeschlossen, für diesen Personenkreis ist ein gewisser Teil von Plusstunden mit dem Gehalt abgegolten.
Welche Rolle spielen Homeoffice und flexible Arbeitszeiten bei der Überstundenvermeidung?
Keine Antwort.
Wie wird die Erfassung von Überstunden sichergestellt?
Für alle Innendienstmitarbeiter erfassen wir die Arbeitszeiten elektronisch.
Gibt es eine Obergrenze für anrechenbare Überstunden pro Monat oder Jahr? Welche Fristen gelten für den Abbau?
Siehe Antwort zu Frage 11.
Wie werden Überstunden vergütet (Zuschläge, Pauschalen)?
Für angeordnete Überstunden gelten die Zuschläge gemäß dem Tarifvertrag für die Versicherungswirtschaft.
Unter welchen Umständen verfallen Überstunden?
Angeordnete, zuschlagspflichtige Überstunden verfallen nicht; Plusstunden, die der Mitarbeiter über die Gleitzeit freiwillig aufbaut, werden zu einem Stichtag im Jahr bei Überschreitung von 90 Stunden gekappt, der Rest kann in das Zeitwertkonto einfließen und wird langfristig genutzt.
Welche saisonalen Schwankungen gibt es (zum Beispiel durch Schadensereignisse, Jahresabschluss)?
Keine Antwort.
Wie hoch ist der Anteil derer, die regelmäßig Überstunden leisten? Wie viele Überstunden laufen im Jahr im Gesamtunternehmen auf? Wie viele entfallen im Durchschnitt auf einen Mitarbeiter?
Keine Antwort
Wie hat sich die Anzahl der Überstunden in den vergangenen drei Jahren aufs Gesamtunternehmen bezogen entwickelt?
Keine Antwort
In welchen Unternehmensbereichen oder Tätigkeitsfeldern fallen am häufigsten Überstunden an, wo am seltensten?
Keine Antwort
Welche konkreten Maßnahmen ergreifen Sie zur Reduzierung von Überstunden?
Die Hansemerkur schafft kontinuierlich neue Stellen am Hamburger Standort – auch, um Überstunden möglichst zu vermeiden. Im vergangenen Jahr wurden beispielsweise 95 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen. Darüber hinaus setzen wir auf Prozessoptimierung, um die Mitarbeitenden zu entlasten.
Welche konkreten Regelungen haben Sie für Überstunden (Genehmigungsverfahren, Höchstgrenzen)?
Zunächst haben wir über ein Gleitzeitmodell die Möglichkeit geschaffen, dass Mitarbeitende Stunden – über die täglich geschuldete Arbeitszeit hinaus bis zu einem vorgegebenen Höchstrahmen – flexibel ansammeln und diese als Freizeit nutzen oder sich auszahlen lassen können. Daneben steht das Modell der genehmigungspflichtigen Mehrarbeit nach unserem Tarifvertrag, die über das Unternehmen angewiesen und vom Betriebsrat genehmigt werden muss. Diese Art der Mehrarbeit findet in der Regel an Samstagen statt, ist freiwillig, was die Teilnahme durch die Mitarbeitenden angeht, und wird zudem höher vergütet. Dabei gelten selbstverständlich die gesetzlichen Höchstgrenzen für die Arbeitszeit.
Gibt es unterschiedliche Regelungen für verschiedene Mitarbeitergruppen (Tarif/AT, Führungskräfte)?
Für Tarifangestellte, außertarifliche Mitarbeitende und Führungskräfte gelten aufgrund unterschiedlicher Vergütungsstrukturen teilweise voneinander abweichende Regelungen, was den Umgang mit Überstunden betrifft.
Welche Rolle spielen Homeoffice und flexible Arbeitszeiten bei der Überstundenvermeidung?
Das unter Frage 5 beschriebene Gleitzeitmodell beziehungsweise die flexiblen Arbeitszeiten gelten unabhängig davon, ob Mitarbeitende im Homeoffice oder Büro tätig sind.
Wie wird die Erfassung von Überstunden sichergestellt?
Die Erfassung aller geleisteten Arbeitsstunden – also auch die der Überstunden – erfolgt digital über ein Zeiterfassungssystem. Mitarbeitende sind verpflichtet, ihre Arbeitszeiten korrekt zu dokumentieren; Führungskräfte prüfen und bestätigen diese regelmäßig.
Gibt es eine Obergrenze für anrechenbare Überstunden pro Monat oder Jahr? Welche Fristen gelten für den Abbau?
Es gibt Obergrenzen für anrechenbare Überstunden, die tariflichen und gesetzlichen Vorgaben entsprechen.
Wie werden Überstunden vergütet (Zuschläge, Pauschalen)?
Die Mitarbeitenden entscheiden nach geleisteter Mehrarbeit, ob sie eine Vergütung oder einen Zeitausgleich wünschen.
Unter welchen Umständen verfallen Überstunden?
Überstunden entfallen in der Regel nicht, sondern werden auf dem Gleitzeitkonto fortgeführt. Die Führungskräfte sind nach Betriebsvereinbarung aufgefordert, die Überstunden ihrer Mitarbeitenden im Blick zu haben und bei Erreichen bestimmter Grenzen, Gespräche zum Abbau der Überstunden mit der beschäftigten Person zu führen und Maßnahmen zu vereinbaren.
Welche saisonalen Schwankungen gibt es (zum Beispiel durch Schadensereignisse, Jahresabschluss)?
Saisonale Schwankungen können beispielsweise bei Großschadensereignissen auftreten. In diesen Phasen kann es temporär zu erhöhtem Arbeitsanfall und Überstunden kommen, die über das beschriebene Gleitzeitmodell wieder ausgeglichen werden.