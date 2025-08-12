Überstunden sind laut Statistik in der Versicherungsbranche weit verbreitet. In die Karten lassen schauen wollen sich die meisten Unternehmen allerdings nicht. Ein Überblick.

Die Finanz- und Versicherungsbranche gehört zu den Branchen, in denen die Mehrarbeit am höchsten ist, sagen aktuelle Zahlen.

Überstunden gehören für viele Arbeitnehmer in Deutschland zum Arbeitsalltag: Knapp 4,4 Millionen von ihnen haben im Jahr 2024 durchschnittlich mehr gearbeitet, als in ihrem Arbeitsvertrag vereinbart war. Das entsprach einem Anteil von 11 Prozent der insgesamt 39,1 Millionen Arbeitnehmer. Die Zahlen hat das Statistische Bundesamt (Destatis) vor kurzem mitgeteilt. Die Daten basieren auf den Erstergebnissen der Arbeitskräfteerhebung des Mikrozensus für das vergangene Jahr.

Am weitesten verbreitet war Mehrarbeit im Bereichen Finanz- und Versicherungsleistungen, wo 17 Prozent der Arbeitnehmer davon betroffen waren. Eine genauere Branchendifferenzierung liegt dabei allerdings nicht vor. Am niedrigsten war der Anteil mit 6 Prozent im Gastgewerbe. Insgesamt leisten Männer dabei mit einem Anteil von 13 Prozent etwas häufiger Mehrarbeit als Frauen (10 Prozent).

15 Prozent der Betroffenen mit mindestens 15 Stunden Mehrarbeit pro Woche

Für die meisten Beschäftigten war der Umfang der Mehrarbeit auf wenige Stunden pro Woche begrenzt. 45 Prozent gaben an, durchschnittlich weniger als fünf Überstunden geleistet zu haben. Bei insgesamt 73 Prozent waren es weniger als zehn Stunden. Allerdings leisteten 15 Prozent der Betroffenen mindestens 15 Stunden Mehrarbeit in der Woche.

Bei Großteil fließt Mehrarbeit in ein Arbeitszeitkonto

Mehrarbeit kann laut Destatis in Form von bezahlten und unbezahlten Überstunden geleistet werden oder auf ein Arbeitszeitkonto einfließen, über das sie später wieder ausgeglichen werden kann. Von den Personen, die 2024 mehr gearbeitet hatten als vertraglich vereinbart, leistete knapp jede oder jeder Fünfte (19 Prozent) unbezahlte Überstunden. 16 Prozent wurden für ihre Überstunden bezahlt. 71 Prozent nutzten ein Arbeitszeitkonto für die geleistete Mehrarbeit. Mehrarbeit wurde teilweise auch über eine Kombination der drei Formen geleistet.

Die meisten Versicherer wollen über Überstunden nicht reden

Die Zahlen liefern zumindest einen Anhaltspunkt dafür, dass Überstunden bei Deutschlands Versicherern im Vergleich zu anderen Branchen überdurchschnittlich häufig vorkommen. Wie es genau aussieht, wollte DAS INVESTMENT von den größten deutschen Marktteilnehmern wissen und übermittelte rund 20 Unternehmen einen umfangreichen Fragenkatalog.

Die Beteiligung war ernüchternd. Die Mehrzahl der Gesellschaften wollte sich nicht beteiligen. Zwar berühren einige Punkte Firmeninterna, auf die die Pressestellen der Versicherer in ihren Antworten auch verweisen. Eine Begründung für eine komplette Nichtbeantwortung stellt das jedoch nicht dar. Einmal mehr zeigt sich, dass viele Branchenunternehmen sich gerne dann öffentlichkeitswirksam äußern, wenn die Themen auf ihr Image vor allem als Arbeitgeber einzahlen, in anderen Fällen jedoch durch Intransparenz glänzen.

In der folgenden Bilderstrecke haben wir die Antworten der Unternehmen aufbereitet, die den Fragenkatalog in der gewünschten Form beantwortet haben. Dabei handelt es sich um die Allianz, Talanx, Alte Leipziger, Signal Iduna, Nürnberger und Hansemerkur: