Svetlana Kerschner 31.05.2012 Lesedauer: 1 Minute

Versicherungsdiktator: Göker-Doku kommt ins Fernsehen

Anfang März lief der Dokumentarfilm „Versicherungsvertreter - Die erstaunliche Karriere des Mehmet Göker“ in den Kinos an. Wer es bisher noch nicht ins Kino geschafft hat, kann den Film am kommenden Montag auf ARD sehen – vorausgesetzt, er muss am nächsten Tag nicht früh raus.