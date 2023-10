Bachelor Professional statt Fachwirt Warum der Fachwirt für Versicherungen und Finanzen bald Geschichte ist

Aus dem Fachwirt für Versicherungen und Finanzen wird in kommenden Jahr der Bachelor Professional. Die Weiterbildung qualifiziert seit über fünfzig Jahren Mitarbeiter der Versicherungswirtschaft für deren künftige Tätigkeit. Zuletzt waren es im Jahr durchschnittlich 900 Personen.

Nun wurde es Zeit für eine grundlegende Erneuerung. Die modernisierte Weiterbildung basiert auf einer neuen rechtlichen Regelung des Berufsbildungsgesetzes. Demnach handelt sich um die zweite Fortbildungsstufe der höherqualifizierenden Berufsbildung. Mit ihr ändert sich unter anderem der Name, der die Gleichwertigkeit zu einer akademischen Qualifikation betonen soll.

Sachverständigen-Beratungen beginnen kommende Woche

Fortbildungsprüfung und deren Inhalte beziehungsweise Methoden werden in einer staatlichen Verordnung festgeschrieben, die in einem geregelten Verfahren durch Sachverständige der Sozialpartner entsteht. Die Arbeitgeberseite wird dabei vom BWV Bildungsverband und der DIHK vertreten, die Arbeitnehmerseite von der Gewerkschaft Verdi. Am 17. und 18. Oktober starten die inhaltlichen Arbeiten an der neuen Qualifizierung.

Über die grundlegende konzeptionelle und inhaltliche Richtung gäbe es bereits große Übereinstimmung, wie Roth auf Nachfrage von DAS INVESTMENT sagt. Über Prüfungsmethoden und andere Festlegungen in der Verordnung müsse freilich noch diskutiert werden.

In jedem Falle befindet sich die Branche nach Darstellung des BWV in einem tiefgreifenden Wandel, der von Digitalisierung, steigendem Nachhaltigkeitsbewusstsein sowie sich verändernden Kundenbedürfnissen angetrieben wird. Um den wachsenden Anforderungen in diesem dynamischen Umfeld gerecht zu werden, benötigten Versicherungsunternehmen kompetente Mitarbeiter, die den Wandel gestalten.

Zukünftig sollen Absolventen laut des BWV:

Transformationsprozesse in der Versicherungswirtschaft gestalten und begleiten

in einem New-Work-Umfeld ausbilden und Mitarbeitende befähigen

Kernprozesse der Versicherungswirtschaft steuern

fit im Vertrieb sein und Vertriebseinheiten managen

Kundenbedarfe über die Ausbildung hinaus erkennen und aufgreifen

Prozesse nachhaltig gestalten

Am Ende gehe es mit der Reform auch um die Aufwertung der beruflichen Bildung, wie Roth betont. Dabei soll aber das gute Zusammenspiel mit akademischer Bildung nicht verloren gehen. Schließlich würden wegen des Fachkräftemangels im Zukunft viele neue Mitarbeiter gebraucht.