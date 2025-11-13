Kununu hat den Gender Pay Gap in männerdominierten Branchen untersucht. Bei gleichem Stundenlohn wie Männer könnten Frauen täglich bis zu zwei Stunden früher Feierabend machen.

Frauen arbeiten oft unbezahlt - vergleicht man ihren Stundenlohn mit dem von Männern.

In männerdominierten Branchen verdienen Frauen deutlich weniger als ihre Kollegen. Die Arbeitgeber-Vergleichsplattform Kununu hat die Gehaltsdifferenz zwischen Männern und Frauen in verschiedenen Branchen in Arbeitszeit umgerechnet.

Das Ergebnis: Würden Frauen pro Stunde das Gleiche wie ihre männlichen Kollegen verdienen, könnten sie je nach Branche bis zu zwei Stunden früher nach Hause gehen und kämen damit auf ihr aktuelles Monatsgehalt.

Finanzbranche mit größter Gehaltslücke

Am deutlichsten fällt der Gender Pay Gap in der Finanzbranche aus. Hier verdienen Frauen 23,8 Prozent weniger als Männer – die größte Gehaltslücke aller Branchen. Umgerechnet in Arbeitszeit könnten Frauen bei gleichem Stundenlohn täglich etwa eine Stunde und 54 Minuten früher Feierabend machen.

Versicherungsbranche auf Rang 2

Die Versicherungsbranche wurde in der Kununu-Auswertung der männerdominierten Branchen nicht explizit erwähnt. Das liegt daran, dass Männer nicht in allen Versicherungsberufen überrepräsentiert sind. Im Innendienst wie der Verwaltung und Sachbearbeitung beispielsweise stellen Frauen sogar die Mehrheit der Beschäftigten.

Der Vertrieb hingegen ist deutlich männerdominiert, genau wie die Führungspositionen, wo der Frauenanteil nach Informationen von Business Insider bei knapp 15 Prozent liegt. Daher bat DAS INVESTMENT Kununu, die Auswertung auch auf die Versicherungsbranche auszuweiten.

Das Ergebnis: Beim Gender Pay Gap landen die Versicherer auf Rang zwei. Im Schnitt verdienen Männer 66.903 Euro brutto im Jahr. Frauen hingegen müssen sich mit durchschnittlich 55.667 Euro zufriedengeben. Der Unterschied von 11.236 Euro entspricht einem Gender Pay Gap von 16,8 Prozent. Bei gleichem Stundenlohn könnten Frauen also jeden Tag eine Stunde und 21 Minuten früher Feierabend machen, um auf ihr niedrigeres Monats- beziehungsweise Jahresgehalt zu kommen.

Große Gehaltslücken in weiteren Branchen

Auf Platz drei landet die Elektro- und Elektronikbranche: Männer verdienen dort durchschnittlich 56.354 Euro, Frauen 48.068 Euro. Der Unterschied von 8.286 Euro entspricht einem Gender Pay Gap von 14,7 Prozent. Frauen könnten bei gleichem Stundenlohn täglich eine Stunde und zehn Minuten früher Feierabend machen.

In der Energiewirtschaft beträgt die Gehaltslücke 13,2 Prozent. Männer verdienen 64.446 Euro, Frauen 55.959 Euro. Das entspricht einer potenziellen Zeitersparnis von etwa einer Stunde pro Tag.

In der IT-Branche liegt der Gender Pay Gap bei 12,5 Prozent. Männer erhalten durchschnittlich 64.093 Euro, Frauen 56.091 Euro. Die Differenz von 8.002 Euro würde es Frauen ermöglichen, am Freitag bereits um 11 Uhr ins Wochenende zu starten.

Automobilbranche: Hier verdienen Männer 56.198 Euro, Frauen 49.528 Euro. Mit einem Gap von 11,9 Prozent könnten Frauen täglich etwa eine Stunde früher nach Hause gehen.

Der Gehaltsunterschied beim Bau und der Architektur beträgt 8,6 Prozent. Männer erhalten 52.003 Euro, Frauen 47.516 Euro. Die Differenz von 4.487 Euro würde es Frauen ermöglichen, täglich etwa 41 Minuten früher Feierabend zu machen.

Keine Einzelauswertung für Versicherungsberufe

Für einzelne Positionen in der Versicherungsbranche konnte Kununu indes keine Auswertung vornehmen. Die Datengrundlage sei zu gering, erklärte eine Plattform-Verantwortliche auf Nachfrage von DAS INVESMENT. Schließlich müsse man sich dabei ausschließlich auf außertariflich entlohnte Stellen konzentrieren, da Tarifverträge keine Benachteiligung nach Geschlecht zulassen.

Gerade in außertariflichen Führungspositionen ist der Gender Pay Gap jedoch besonders ausgeprägt. Eine exklusive Kununu-Auswertung für DAS INVESTMENT zeigt: Die Gehaltslücke zwischen Männern und Frauen in der Versicherungsbranche vergrößert sich drastisch mit wachsender Berufserfahrung und Führungsverantwortung.

Je höher Frauen auf der Karriereleiter aufsteigen, desto größer wird die Benachteiligung gegenüber ihren männlichen Kollegen. Die Versicherungsbranche gehört damit zu den Wirtschaftszweigen mit der größten geschlechtsspezifischen Lohnlücke in Führungspositionen.

Versicherungsbranche zahlt überdurchschnittlich gut

Unterdessen zahlt die Versicherungsbranche trotz der massiven Geschlechterungerechtigkeit sehr gut: Beim durchschnittlichen Jahresgehalt liegt sie laut Kununu an der Spitze der deutschen Wirtschaft. Beschäftigte verdienen hier durchschnittlich 61.724 Euro brutto im Jahr. Damit zahlt die Branche noch besser als Banken mit 61.592 Euro, IT-Unternehmen mit 60.703 Euro und die Energiebranche mit 60.538 Euro.

Das Schlusslicht bilden die Hotelbranche mit durchschnittlich 36.744 Euro, Tourismusunternehmen mit 39.632 Euro und das Handwerk mit 40.608 Euro.

Zur Methodik

Für die Versicherungsbranche wertete Kununu 5.481 Gehaltsangaben von Männern und 3.674 Angaben von Frauen aus dem aktuellen Gehaltscheck 2025 aus. Die Berechnung der Arbeitszeit beruht auf der Annahme, dass Frauen bei gleichbleibendem Bruttomonatslohn den gleichen Stundenlohn erhalten würden wie Männer. Die jeweilige prozentuale Gehaltsdifferenz wurde auf die tägliche Arbeitszeit umgerechnet.