Konzern Versicherungskammer Neue Reisevorständin Steinmann-Baptist kommt von der Allianz

Die Versicherungskammer-Tochter Consal bekommt eine neue Vorständin. Mareike Steinmann-Baptist wurde vom Konkurrenten Allianz abgeworben. Ihren Posten in dem neuen Ressort, das vor allem die Reiseversicherung stärker in den Blick nehmen soll, tritt sie aber erst 2025 an.