Ein Gebäude der Versicherungskammer Bayern in der Münchner Maximilianstraße ist am ersten April-Wochenende von Fans des Fußball-Drittligisten TSV 1860 München beschmiert worden. „TSV 1860“ prangt in großen Lettern auf dem Straßenübergang.

Doch vor dem Fassadenreiniger wurde zunächst die Social-Media-Abteilung des Versicherers aktiv – und lieferte den perfekten Konter. Augenzwinkernd interpretiert die Versicherungskammer Bayern den Schriftzug um: TSV stehe wohl für „Tollste, Schönste Versicherung“, aber „bei der Jahreszahl scheint ein Fehler unterlaufen zu sein. Uns gibt es nämlich schon seit 1811.“

Das humorvolle Posting (siehe unten) sammelt viele Likes und Kommentare in den sozialen Netzwerken wie Linkedin. Der bekannte Makler und Finfluencer Bastian Kunkel schreibt: „Wer auch immer aus eurem Team den Post verfasst hat, bzw. die Idee hatte: ganz großes Kino. Absolut nicht Versicherer-Like und daher genau richtig gemacht! Feier ich!“

Seitenhieb an 1860-Fans

Dass die Versicherungskammer Bayern unter ihr Posting dann noch „Münchens wahre Liebe“ schreibt, war im besten Fall ein Versehen. Denn dieser Slogan könnte von „Sechzig“-Fans als kleine Provokation gedeutet werden. Wird doch damit der Stadt-Primus FC Bayern in Verbindung gebracht

„Münchens große Liebe“ wäre hingegen geschickter gewesen – so bezeichnen sich nämlich die „Löwen“.

Die Bayerische ist seit 2016 Hauptsponsor des TSV 1860 München (hier im Mai 2024 im Spiel bei Rot-Weiß Essen) © Imago / Ostseephoto

Einem Kenner wie Martin Gräfer ist das natürlich direkt aufgefallen. Er ist Vorstand vom Konkurrenten Die Bayerische, der seit 2016 als Hauptsponsor von 1860 München fungiert.

Gräfer kommentiert auf LinkedIn: „Wir sind auch sehr begeistert. Und das am meisten über die Reaktion der Kolleginnen und Kollegen aus Giesing! Wirklich gut. Nur bei der wahren Liebe haben sich unsere großen Freunde ein wenig vertan.“

In der bearbeiteten Version seines Kommentars spricht er dann sogar eine Einladung aus: „Wir laden gerne Euer Social Media Team ein, ins Stadion an der Grünwalder Straße, ganz in Eurer Nähe aber fest in unserem Herzen.“

Eine süffisante Anmerkung kann sich Gräfer nicht verkneifen: „Falls Ihr Versicherungsschutz für die Entfernung von Graffiti benötigt, seid ihr bei die Bayerische ebenfalls richtig. Wir beraten Euch gerne.“

Versicherungskammer Bayern verklagte einst Die Bayerische

So humorvoll und freundschaftlich ging es bei den beiden Versicherern nicht immer zu: Die Versicherungskammer Bayern hatte 2016 Namensklage gegen Die Bayerische eingereicht. Der Rechtsstreit zog sich mehrere Jahre hin und ging bis vors OLG München. Die Richter wiesen Ende 2018 die Klage endgültig ab und rieten laut Medienberichten beiden Versicherern entnervt, sich doch bitte um ihr Kerngeschäft zu kümmern.